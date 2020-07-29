Коронавирус
ИзвестияПутин заявил о спокойной ситуации с коронавирусом в России
Российский лидер отметил, что несмотря на то что число заболевших COVID-19 снижается, ситуация может «качнуться в любую сторону».
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Армия и оружие
Задержанные в Белоруссии наемники ЧВК участвовали в украинском конфликте на стороне ДНР
По данным «Фонтанки», минимум шестеро из задержанных в ночь на 29 июля наемников участвовали в украинском конфликте на стороне ДНР.
Фонтанка.Ру 08:50
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей 09:19
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
Общество
ПФР сообщил условия выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
Позднее родители смогут рассчитывать на выплаты в рамках мер поддержки семьям с детьми 3-16 лет.
Evo-rus.com 01:18
Экономика
Сбербанк получит контроль в Rambler Group
Источник "Ъ" говорил, что банк инвестировал в капитал Rambler по схеме cash-in около 11 млрд руб. Теперь же Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у Era Capital.
Коммерсантъ 06:18
Политика
Посол России в Белоруссии прокомментировал данные о задержании россиян
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев высказался по поводу появившейся в СМИ информации о якобы задержании 33 россиян в республике.
RT на русском 09:03
Культура
Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»
Газета.Ru вчера в 05:33
Футбол
Трансферный комитет «Локомотива» не одобрил переход Кокорина
Трансферный комитет московского "Локомотива" не одобрил кандидатуру нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:21
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
"В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия", — написал Жигунов под своей фотографией с раной на лбу.
РИА Новости 07:44
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию новых штаммов гриппа
С наступлением осени Россия столкнется с приходом новых штаммов гриппа.
BFM.ru 09:19
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР.
Новый Век 06:44
Экономика
Сбербанк подарит россиянам 500 рублей за оформление зарплатной карты
Получить денежный бонус в размере 500 рублей предложил Сбербанк своим клиентам, владеющим картами Visa Classic и Visa Gold.
Народные новости 02:31
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
Культура
Netflix побеждает HBO: как распределились номинации на премию «Эмми»
Netflix и HBO в последние годы вели напряженную борьбу за первенство в номинациях «Эмми»: в 2018 году стриминговый сервис Рида Хастингса и Марка Рэндольфа потеснил HBO на ландшафте главной телевизионной премии, но в 2019-м телеканалу удалось вернуть лидерство.
РБК 06:25
Происшествия
Завершено расследование по делу Голунова в отношении экс-полицейских
Расследование дела бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, завершено.
Газета.Ru 09:12
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Политика
В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
Интерфакс 05:41
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
Здоровье
Череповчанка за три месяца похудела на 14 килограммов
Медиа-Центр 35media.ru 08:11
Политика
Итальянский парламент одобрил продление режима ЧС до октября
Рим, 29 июля 2020, 15:52 — REGNUM Инициатива о продлении режима чрезвычайной ситуации в Италии до 15 октября поддержана большинством в Палате депутатов — нижней палате парламента страны.
REGNUM 08:52
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Игры
Подписчики PlayStation Plus получили две бесплатные игры
В августе принято решение подарить две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, а также Party Royale Party Fall Guys: Ultimate Knockout.
Megaobzor.com 06:07
Футбол
Бывший гендиректор «Химок» рассказал о подробностях своего увольнения
Василий Иванов, которому пришлось покинуть должность генерального директора «Химок», поделился обстоятельствами своего увольнения.
ProstoProSport 07:28
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ 27 июля в 20:15
Происшествия
Грузия выдала России обвиняемого в убийстве жены
Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в жестоком убийстве жены, после которого его пришлось объявлять в международный розыск, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
РИА Новости 06:44
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31