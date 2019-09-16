Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в президентском комплексе Чанкая в Анкаре, где в понедельник стартовал саммит по урегулированию ситуации в Сирии. Мероприятие проходит в закрытом режиме.
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