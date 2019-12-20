Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной. "Мы будем стремиться к этому, но они [условия соглашения] должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил глава государства.

с чего всё началось

Президент России заявил, что Москва стремится заключить с украинской стороной договор о транзите газа. «Мы будем стремиться к этому, однако условия соглашения должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков», - сообщил российский лидер.

Путин заявил о стремлении России заключить договор по газу с Украиной

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