Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUПутин заявил о стремлении России заключить договор по газу с Украиной

Президент России заявил, что Москва стремится заключить с украинской стороной договор о транзите газа. «Мы будем стремиться к этому, однако условия соглашения должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков», - сообщил российский лидер.
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с чего всё началось

Путин: Россия стремится к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной

Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной. "Мы будем стремиться к этому, но они [условия соглашения] должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил глава государства.
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