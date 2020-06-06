Коронавирус
ВедомостиПутин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
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Армия и оружие
Постпред России при ОБСЕ: Украина готовится к наступлению в Донбассе
Военное дело 07:24
Политика
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент Владимир Путин в разговоре с главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил о стоимости нового здания национальной библиотеки в регионе.
РИА Новости 13:10
Общество
В Японии изобрели защитные маски от коронавируса для бассейна
RuNews24.ru 10:54
Политика
МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском 15:45
Кино
Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме
Народные новости 04 июня в 09:44
Кино
Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом
Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
Kinonews.ru 05:24
Общество
Алиханов сообщил об отмене ограничений работы ТЦ в Калининграде
На вопрос одного из пользователей о работе торговых центров, глава региона ответил следующее: "Завтра будет подписано постановление с обычным режимом работы для ТЦ", - ответил Антон Алиханов.
Каскад 10:41
Общество
Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Футбол
Россиянин Татаев забил два мяча в свои ворота за четыре дня
Спорт-Экспресс 15:29
Единоборства
«Бойцовский остров» UFC находится в Абу-Даби
«Бойцовский остров» UFC, на котором промоушен в скором времени планирует провести целую серию турниров, находится в Абу-Даби, сообщает Globo Esporte.
Чемпионат 15:53
Армия и оружие
ВВС США выставят свой истребитель против «дрона-убийцы»
Военное дело 10:38
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей вчера в 10:25
Армия и оружие
Приказ «Адмиралам»: фрегаты с «Цирконами» усилят Тихоокеанский флот
Три новейших фрегата проекта 22350 отправятся в состав Тихоокеанского флота. Первым дальневосточную прописку получит «Адмирал Амелько».
Известия 04 июня в 12:21
Происшествия
Семилетняя девочка нацарапала снежинки на 37 машинах на 2,3 млн рублей
Сумма ущерба составляет около 30 тысяч евро, в российском эквиваленте примерно 2,3 млн рублей.
Народные новости 07:38
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Армия и оружие
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер 05:01
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к пополнению в семье
Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 04 июня в 11:27
Политика
Пушков оценил намерение Берлина ввести штрафные пошлины на газ из США
Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявил, что Берлин может ввести штрафные пошлины на газ из США в том случае, если Вашингтон не прекратит давление на проект «Северный поток — 2». Он пояснил, что поведение Штатов в данном вопросе является посягательством на суверенитет Германии и Европейского союза.
Вечерняя Москва вчера в 12:53
Футбол
Крутой трансферный поворот: Вернер выбирает «Челси», а не «Ливерпуль»
«Ливерпуль» встречался с агентами, Юрген Клопп — с самим футболистом, клуб был готов активировать сумму отступных и предложить Вернеру пухлый пятилетний контракт.
Спорт-Экспресс 03:00
Общество
Помпео предложил России помощь в ликвидации ЧП в Норильске
RT на русском 13:36
Футбол
Нападающий «Динамо» Н’Жи сказал, что играет за ЦСКА
Форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры, перепутав при этом клуб за который выступает сейчас.
Metaratings 06:38
Фигурное катание
Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .
РИА Новости 13:55
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Политика
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
RT на русском вчера в 18:14
Общество
Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров
Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы.
Lenta.ru 08:21
Происшествия
В Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно
Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в водохранилище реки Волги у берегов Саратова.
RT на русском 11:54
Экономика
ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка
Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд руб.) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
РБК вчера в 10:10
Происшествия
Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка
Обвинения в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки предъявлены 25-летнему мужчине в Красноярском крае, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Вести.Ru 07:12
Происшествия
В Ингушетии столкнулись два автобуса
Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053 этой фирмы.
ТАСС 13:44