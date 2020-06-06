Коронавирус

ВедомостиВедомостиПутин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
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Путин призвал стремиться к быстрому выходу из режима ограничений

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Путин считает, что выход из режима ограничений должен быть осознанным и спокойным

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Путин заявил о важности осознанного выхода из ограничений по COVID-19

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Путин заявил о стремлении выйти из режима ограничений «как можно быстрее»

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Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

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Путин заявил о стремлении скорее выйти из ограничений по коронавирусу

Газета.Ru08:42

Путин призвал «как можно быстрее» снимать ограничения из-за коронавируса

Lenta.ru09:09
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Общество

Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали проинформировал в субботу, что инфицирован коронавирусом нового типа и находится в больнице.
ТАСС 12:59
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Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

Коммерсантъ 05:24
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Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира"), предназначенный для лечения тяжелого осложнения коронавирусной инфекции - цитокинового шторма.
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Скончалась актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

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Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
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Шоу-бизнес

Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

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Общество

Бэнкси посвятил картину протестам в США

РЕН ТВ 09:28
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Футбол

Нападающий «Динамо» Н’Жи сказал, что играет за ЦСКА

Форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры, перепутав при этом клуб за который выступает сейчас.
Metaratings 06:38
Общество

В Японии изобрели защитные маски для бассейна

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Религия

7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
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Общество

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пока ещё рано принимать решение о следующем этапе ослабления ограничительных мер.
Live24 вчера в 15:05
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Экономика

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru 04:59
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Политика

Глава Египта объявил о новой инициативе по преодолению кризиса в Ливии

Согласно заявлению египетского лидера, инициатива включает в себя равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации.
BFM.ru 08:44
Экономика

Кабмин выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка

Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет.
Газета.Ru 04 июня в 11:13
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Происшествия

В Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно

Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в водохранилище реки Волги у берегов Саратова.
RT на русском 11:54
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 14:52
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Известия вчера в 09:50
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
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Фигурное катание

Плющенко показал тренировку Трусовой на сборах в Кисловодске

Олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко опубликовал в Instagram видео с тренировки двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой на сборе в Кисловодске.
Газета.Ru 08:32
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Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей

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Роспотребнадзор: новый театральный сезон может начаться со зрителями

Новый театральный сезон в РФ можно будет начать со зрителями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
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Forbes составил список самых высокооплачиваемых звезд мира

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В Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса

Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053, принадлежащие ООО "Гигант", которые развозили рабочих данного сада.
ТАСС 12:19
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
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Российский бензин захотели вытеснить из европейской страны

Власти Болгарии захотели вытеснить российский бензин и создать национальную нефтяную компанию.
Lenta.ru вчера в 18:00
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Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
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Игры

В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2

Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
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Как работают Яндекс.Новости?
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