Коронавирус
ВедомостиПутин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
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Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии
Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов про космос
Открывает рейтинг фильм «Чужой».
Профиль вчера в 09:52
Политика
Ветеран Великой Отечественной войны ответил Навальному на оскорбления
Среди всех участников видео был ветеран войны Игнат Артеменко, который также выступил за поддержание правок, после чего Алексей Навальный негативно высказался в адрес ветерана.
Слово и Дело вчера в 08:01
Политика
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Интерфакс 17:35
Политика
Украина передала Берлину предложения по диалогу с Россией по Донбассу
Предложения России по обеспечению прекращения огня в Донбассе передала Украина представителям Германии, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 июня в эфире телеканала «Украина».
ИА Красная Весна вчера в 16:42
Энергетика
Российский бензин захотели вытеснить из европейской страны
Власти Болгарии захотели вытеснить российский бензин и создать национальную нефтяную компанию.
Lenta.ru вчера в 18:00
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия
Как отмечает «Яндекс», по тому, какие новые слова были популярны в том или ином году, можно судить, как новые явления и мода влияют на русский язык.
Ведомости 09:10
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек
На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy.
РИА Новости 13:59
Армия и оружие
В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу
ИА Красная Весна 04 июня в 05:33
Происшествия
МВД Дагестана установило убившего орла мужчину
Зори Табасарана 14:52
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова
Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
News.ru вчера в 20:34
Армия и оружие
Греция заявила о готовности к войне с Турцией
Напомним, несколько дней назад в крупной правительственной газете Турции были опубликовали заявки на получение лицензии для Турции на исследование и добычу углеводородов возле греческих островов.
DixiNews вчера в 05:51
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Экономика
Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков
В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.
Главная книга вчера в 06:43
Политика
Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии
За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия 17:36
Культура
Как сериал «Граница. Таежный роман» повлиял на судьбы актеров
Один из первых российских сериалов снимался в эпоху, когда формат российского многосерийного кино был экзотикой и для режиссеров и для телеканалов.
Московский Комсомолец 02:00
Энергетика
Новак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май
Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
Газета.Ru 16:46
Политика
Путин назвал русский язык основой национальной идентичности
Президент Владимир Путин провёл встречу с деятелями культуры. Он заявил, что русский язык объединяет все народы РФ.
News.ru 07:46
Общество
Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе
Ранее, 3 июня, Воробьев объявил, что торговые центры и детские сады откроются, когда будет заметно устойчивое снижение эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 14:18