Коронавирус

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Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
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Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Газета.Ru15:19

Путин призвал стремиться к быстрому выходу из режима ограничений

RT на русском09:09

Путин считает, что выход из режима ограничений должен быть осознанным и спокойным

ТАСС08:36

Путин заявил о важности осознанного выхода из ограничений по COVID-19

Известия08:55

Путин заявил о стремлении выйти из режима ограничений «как можно быстрее»

РБК08:49

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

РИА Новости08:48

Путин призвал «как можно быстрее» снимать ограничения из-за коронавируса

Lenta.ru09:09
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Политика

Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
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Шоу-бизнес

Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии

Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
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Кино

Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов про космос

Открывает рейтинг фильм «Чужой».
Профиль вчера в 09:52
Политика

Ветеран Великой Отечественной войны ответил Навальному на оскорбления

Среди всех участников видео был ветеран войны Игнат Артеменко, который также выступил за поддержание правок, после чего Алексей Навальный негативно высказался в адрес ветерана.
Слово и Дело вчера в 08:01
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Происшествия

В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО

REGNUM 11:08
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Политика

Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
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Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Интерфакс 17:35
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Политика

Украина передала Берлину предложения по диалогу с Россией по Донбассу

Предложения России по обеспечению прекращения огня в Донбассе передала Украина представителям Германии, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 июня в эфире телеканала «Украина».
ИА Красная Весна вчера в 16:42
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Энергетика

Российский бензин захотели вытеснить из европейской страны

Власти Болгарии захотели вытеснить российский бензин и создать национальную нефтяную компанию.
Lenta.ru вчера в 18:00
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
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Футбол

Дортмундская «Боруссия» победила «Герту» в чемпионате Германии

РБК 14:31
Общество

«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

Как отмечает «Яндекс», по тому, какие новые слова были популярны в том или ином году, можно судить, как новые явления и мода влияют на русский язык.
Ведомости 09:10
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Шоу-бизнес

Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек

На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy.
РИА Новости 13:59
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Армия и оружие

В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу

ИА Красная Весна 04 июня в 05:33
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Происшествия

МВД Дагестана установило убившего орла мужчину

Зори Табасарана 14:52
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Общество

Во Франции 23 тысячи человек приняли участие в акции против расизма

РИА Новости 16:40
Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
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Общество

Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник вчера в 08:21
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Шоу-бизнес

Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
News.ru вчера в 20:34
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Армия и оружие

Греция заявила о готовности к войне с Турцией

Напомним, несколько дней назад в крупной правительственной газете Турции были опубликовали заявки на получение лицензии для Турции на исследование и добычу углеводородов возле греческих островов.
DixiNews вчера в 05:51
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Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
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Футбол

Брестское «Динамо» дома разгромило «Минск», забив шесть мячей

Матч ТВ 14:46
Экономика

Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков

В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.
Главная книга вчера в 06:43
Политика

Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии

За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия 17:36
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Культура

Как сериал «Граница. Таежный роман» повлиял на судьбы актеров

Один из первых российских сериалов снимался в эпоху, когда формат российского многосерийного кино был экзотикой и для режиссеров и для телеканалов.
Московский Комсомолец 02:00
Энергетика

Новак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
Газета.Ru 16:46
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Политика

Путин назвал русский язык основой национальной идентичности

Президент Владимир Путин провёл встречу с деятелями культуры. Он заявил, что русский язык объединяет все народы РФ.
News.ru 07:46
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Общество

Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе

Ранее, 3 июня, Воробьев объявил, что торговые центры и детские сады откроются, когда будет заметно устойчивое снижение эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 14:18
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