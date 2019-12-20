Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал условия для контракта по газу с Украиной

Россия стремится заключить с Украиной новое соглашение по транзиту газа, но условия договора должны быть приемлемы для обеих сторон. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит «Интерфакс».
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Путин: Россия стремится к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной

Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной. "Мы будем стремиться к этому, но они [условия соглашения] должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил глава государства.
ТАСС05:09

Подробнее о событии

Путин встретился с Медведчуком в Санкт-Петербурге

Коммерсантъ06:57

Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной

RT на русском04:59

Путин: Россия стремится к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной

ТАСС05:09

Путин: Москва стремится к заключению договора по транзиту газа с Украиной

Газета.Ru05:02

Путин заявил о стремлении заключить газовое соглашение с Украиной

РБК05:55

Путин заверил в стремлении России заключить соглашение с Украиной по газу

Известия04:50

Путин: РФ будет стремиться к заключению соглашения с Украиной по газу

РИА Новости04:47
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Происшествия

Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
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Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru вчера в 13:30
Футбол

Стала известна зарплата Слуцкого в «Рубине»

Стали известны условия 5-летнего контракта нового главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU 02:03
Политика

Путин предложил изменить статью Конституции о президентских сроках

Владимир Путин предложил изменить статью Конституции, согласно которой одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.
БИЗНЕС Online вчера в 05:52
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
РБК вчера в 13:09
Политика

Армения передает эстафету Беларуси — назначен новый глава ЕЭК

Новым главой Евразийской экономической комиссии станет бывший премьер-министр Беларуси и нынешний глава Совета Республики Михаил Мясникович.
Sputnik Армения 08:04
Армия и оружие

ВМФ РФ получит в 2020 году четыре атомные подлодки

Добавим, что в 2020 году судостроительные предприятия передадут Военно-морскому флоту России сразу шесть подводных лодок.
REGNUM 01:36
Политика

Путин заявил Лукашенко о невыполнении Союзного договора

Президент Российской Федерации Владимир Путин, заявил, что Москва и Минск за 20 лет с даты заключения договора о Союзном государстве не выполнили многие его положения.
Национальная служба новостей 06:37
Общество

В Волгограде открыли памятник Сталину

ТАСС 07:40
Спорт

Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду в Токио

Газета.Ru 07:37
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин раскритиковал Наталью Фриске

В сети ходят слухи о возвращении на эстраду Натальи Фриске. Иосиф Пригожин прокомментировал данные сплетни и сказал, что это просто смешно.
Instanews Media 07:00
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Общество

Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах

Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами, где зарегистрированы сотни самолетов российских авиакомпаний.
Russian Deadline 08:05
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Журналист рассказал, что к 60-летию Победы для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в Сочи были построены дома.
Коммерсантъ вчера в 10:09
Космос

NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

Известия 08:05
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Политика

Москва и Киев договорились по газу

Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Expert.ru 02:33
Биатлон

Опубликованы стартовые номера российских биатлонистов на спринт в Анси

Откроет гонку украинский биатлонист Дмитрий Пидручный.
Pravda.Ru вчера в 03:42
Технологии

Wargaming.net потребовала $1,6 млн с бывших сотрудников

Общая сумма иска составила $1,69 млн. Об этом заявила сама Blitz Team.
CyberSport.ru вчера в 11:06
Происшествия

Ветеран КГБ назвал провалом действия ФСБ при стрельбе на Лубянке

Бывший сотрудник 9-го Управления КГБ СССР Дмитрий Целяков упрекнул бойцов ФСБ, не сумевших обеспечить должный уровень безопасности в центре Москвы, и назвал их действия провалом.
Lenta.ru 07:00
Политика

В МИД Украины прокомментировали слова Путина об исконно русских землях

Замглавы МИД Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в украинском парламенте прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об исконно русских землях.
RT на русском 07:36
Политика

На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
RT на русском 07:13
Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
Политика

Ведущий НТВ жестко раскритиковал «цирк» на пресс-конференции Путина

Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин обрушился с критикой на своих коллег, которые пришли на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Московский Комсомолец 04:19
Общество

РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei

Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.
Ведомости 06:36
Экономика

Россиянам пообещали рост пенсий

Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов.
Lenta.ru 18 декабря в 12:17
Общество

Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт

Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
РИА Новости 05:52
Общество

Шахназаров рассказал об упадке зарубежного кино

Зарубежное кино переживает состояние серьезного художественного кризиса, считает гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.
РИА Новости 06:42
Кино

Появился первый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

News.ru 03:11
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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