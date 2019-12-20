Политика
Lenta.ruПутин назвал условия для контракта по газу с Украиной
Россия стремится заключить с Украиной новое соглашение по транзиту газа, но условия договора должны быть приемлемы для обеих сторон. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит «Интерфакс».
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной. "Мы будем стремиться к этому, но они [условия соглашения] должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил глава государства.ТАСС05:09
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