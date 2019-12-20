Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной. "Мы будем стремиться к этому, но они [условия соглашения] должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил глава государства.

с чего всё началось

Россия стремится заключить с Украиной новое соглашение по транзиту газа, но условия договора должны быть приемлемы для обеих сторон. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит «Интерфакс».

Путин назвал условия для контракта по газу с Украиной

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