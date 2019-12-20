Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной

Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
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Путин: Россия стремится к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной

Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной. "Мы будем стремиться к этому, но они [условия соглашения] должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил глава государства.
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Путин заявил о стремлении заключить газовое соглашение с Украиной

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Путин заверил в стремлении России заключить соглашение с Украиной по газу

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Путин: Россия стремится к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной

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Происшествия

Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

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Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

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В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
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В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости 01:22
Происшествия

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ТАСС 03:53
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Овечкин занял третье место в рейтинге лучших игроков НХЛ десятилетия

Российский хоккеист Александр Овечкин появился в списке 100 лучших игроков НХЛ десятилетия.
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Происшествия

В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики

Стрельба у здания ФСБ РФ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. В результате ЧП сам нападавший был ликвидирован.
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Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
REGNUM 04:42
Авто

АвтоВАЗ выпустил 400-тысячную Lada Vesta

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РИА Новости 06:10
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Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила

Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
РЕН ТВ 04:54
Общество

Законопроект о домашнем насилии внесут в Госдуму до конца января

Сроки внесения в Госдуму итоговой версии законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия сдвигаются на конец января 2020 года, сообщила один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
ТАСС 06:04
Политика

Путин назвал выходной 31 декабря логичным

Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
SM News вчера в 07:07
Армия и оружие

Кедми объяснил, как России положить конец военным угрозам и санкциям

Израильский дипломат Яков Кедми объяснил, как России положить конец военным угрозам и санкциям.
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Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
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Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт в России

Депутат Госдумы Борис Чернышёв предложил Роскомнадзору провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в стране и создать их единую базу.
RT на русском 06:23
Экономика

Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO

Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
РБК 06:22
Происшествия

В Ивановской области брат и сестра провалились под лед и утонули

По предварительным данным, вечером 19 декабря девушка забрала своего родственника из спортивной секции.
Дни.ру 05:17
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Позже Трамп добавил, что демократы не смогли получить ни одного голоса от республиканцев по вопросу об импичменте, а следовательно их попытки добиться его отставки обречены.
Newvz.ru 03:33
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
РИА Новости 04:19
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru вчера в 05:22
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В Греции одобрили экстрадицию россиянина Винника во Францию

Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал постановление об экстрадиции гражданина РФ Александра Винника во Францию, передает ТАСС.
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В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
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Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
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Голикова назвала причины разрыва в зарплатах врачей

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.
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Украинский политический и государственный деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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