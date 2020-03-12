Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами. Об этом он рассказал в ходе спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

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