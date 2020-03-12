Политика
Lenta.ruПутин заявил о связях Ходорковского с убийцами
Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами. Об этом он рассказал в ходе спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
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Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Энергетика
Нефть подешевела на 4% после запрета на въезд в США для европейцев
Цены на нефть падают на 4%, азиатские рынки акций снижаются на 4-5% в четверг после того, как президент США Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд в страну для граждан входящих в Шенгенскую зону стран из-за распространения коронавируса.
Политика
Путин рассказал об обманывавших его людях
Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС признался, что не раз становился жертвой обмана.
Авто
В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Политика
Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
Политика
Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию
Согласно 9 главе Конституции РФ, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.
Происшествия
В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя
В Крыму полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем Audi 100.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Экономика
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Финансы
Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке
Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» обыграть «Оренбург»
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Общество
В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса
Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
Армия и оружие
Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»
Анкара, 10 марта 2020, 15:02 — REGNUM Восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» уничтожены турецкими военными в Сирии.
Политика
Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Происшествия
Россиянин три месяца жил с мертвой женой
Мужчина жил три месяца с мертвой женой: с августа по октябрь 2019 года.
Политика
Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны.
Спорт
«Рубин» отреагировал на возможный перенос матчей из-за коронавируса
Казанский "Рубин" высказался о решении властей Татарстана перенести матчи из-за угрозы распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Общество
Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга
Интернет
Microsoft вернет ранее отмененную функцию в Windows 10
Два года назад компания Microsoft приняла решение отменить функцию наборов в системе Windows 10, однако буквально на днях появилась информация о том, что производители хотят ее вернуть.