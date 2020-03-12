Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами. Об этом он рассказал в ходе спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
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Путин назвал Ходорковского жуликом, связанным с убийцами

Коммерсантъ03:36

Путин заявил о связи окружения Ходорковского с заказными убийствами

РБК03:35

Путин назвал Ходорковского жуликом, окружение которого было замешано в убийствах

ТАСС02:31

Путин назвал Ходорковского жуликом

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Путин назвал Ходорковского жуликом

Известия02:53

Путин назвал Ходорковского жуликом. «Поэтому он получил срок соответствующий»

Фонтанка.Ру03:15

Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Lenta.ru03:25
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Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Энергетика

Нефть подешевела на 4% после запрета на въезд в США для европейцев

Цены на нефть падают на 4%, азиатские рынки акций снижаются на 4-5% в четверг после того, как президент США Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд в страну для граждан входящих в Шенгенскую зону стран из-за распространения коронавируса.
Интерфакс 00:47
Политика

Путин рассказал об обманывавших его людях

Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС признался, что не раз становился жертвой обмана.
Известия 02:44
Авто

В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Rusargument 10 марта в 02:42
Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru 04:17
Политика

Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности выдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
RT на русском 06:23
Политика

Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

Согласно 9 главе Конституции РФ, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.
ТАСС 05:48
Происшествия

В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя

В Крыму полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем Audi 100.
Российская газета 04:59
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК вчера в 15:04
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru 10 марта в 11:27
Экономика

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
RT на русском вчера в 04:43
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru вчера в 02:36
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 04:34
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N 10 марта в 08:35
Финансы

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новости 04:43
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» обыграть «Оренбург»

Югополис вчера в 15:52
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Lenta.ru 04:08
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Общество

Том Хэнкс заразился коронавирусом

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Lenta.ru вчера в 21:34
Общество

В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса

Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
Интерфакс 04:51
Политика

Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

REGNUM 05:58
Армия и оружие

Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»

Анкара, 10 марта 2020, 15:02 — REGNUM Восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» уничтожены турецкими военными в Сирии.
REGNUM 10 марта в 08:02
Политика

Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Происшествия

Россиянин три месяца жил с мертвой женой

Мужчина жил три месяца с мертвой женой: с августа по октябрь 2019 года.
Lenta.ru 06:41
Политика

Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны.
РБК вчера в 17:00
Спорт

«Рубин» отреагировал на возможный перенос матчей из-за коронавируса

Казанский "Рубин" высказался о решении властей Татарстана перенести матчи из-за угрозы распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:30
Общество

Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга

Политическая Экспертиза 10 марта в 20:28
Интернет

Microsoft вернет ранее отмененную функцию в Windows 10

Два года назад компания Microsoft приняла решение отменить функцию наборов в системе Windows 10, однако буквально на днях появилась информация о том, что производители хотят ее вернуть.
Live24 05:01
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Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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