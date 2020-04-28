Коронавирус

РБКРБКПутин заявил о торможении распространения коронавируса в России

В России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам, трансляцию ведет телеканал РБК. «Подводя итоги прошедших недель, хочу сказать: нам удалось затормозить распространение эпидемии», — сказал президент.
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Путин: Самый напряженный этап эпидемии коронавируса - впереди

Российская газета11:20

Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ещё не пройден

RT на русском11:05

Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России

РБК11:47

Путин заявил, что риски заразиться COVID-19 «вышли на верхнюю планку»

Интерфакс10:56

Путин: В России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса

Взгляд.ру10:51

Путин: Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии

Комсомольская правда10:48

Путин заявил, что России удалось затормозить распространение коронавируса

Газета.Ru10:56
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
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Общество

В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
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Общество

Умер великий магистр Мальтийского ордена

Lenta.ru 19:35
Гаджеты

Вот как Intel ответит на сверхпопулярные процессоры Ryzen 3000. Стали известны все параметры и цены CPU Comet Lake

Согласно последним слухам, настольные процессоры Intel Comet Lake поступят в продажу 30 мая.
iXBT.com 16:15
Игры

Epic Games Store снова раздает бесплатные игры

Vevby.ru 26 апреля в 18:44
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Общество

Роскачество обнаружило кадмий и мышьяк в чипсах

Превышение по содержанию кадмия выявлено в чипсах четырех торговых марок, а в свекольных чипсах «Здороведа» содержание кадмия и мышьяка превышает предельно допустимый уровень в 6 и 17,4 раза соответственно, сообщили в Роскачестве.
Rambler News Service 01:00
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Футбол

Во Франции досрочно завершен чемпионат страны по футболу

Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен в связи с пандемией COVID-19, заявил премьер страны Эдуар Филипп.
BFM.ru 14:36
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Происшествия

Массовую вечеринку пресекли полицейские в Подмосковье

Газета.Ru 26 апреля в 08:44
1,3K
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении Vademecum.
Lenta.ru 18:08
13
Общество

960 российских военных заразились коронавирусом

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.
Газета.Ru 13:07
Космос

В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде

Газета.Ru 07:37
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Политика

Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 26 апреля в 07:07
6,8K
Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:33
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Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

ТАСС вчера в 23:38
54
Общество

В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине

В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
344
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
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Происшествия

Жители Приамурья организовали бизнес по незаконной миграции

Жители Приамурья организовали бизнес по незаконной миграции.
ИА Порт Амур 07:06
Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Происшествия

Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц

Lenta.ru 19:57
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Политика

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября.
KM.ru 07:21
68
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
1,3K
Общество

В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
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Общество

Десятки нефтетанкеров остановились у берегов Калифорнии

Береговая охрана США передала информацию о том, что у берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 14:47
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Экономика

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
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Авто

Мотоциклы «Ява» начнут продавать в Европе

Для начала его предложат мотолюбителям в Чехии, а затем и в других странах Евросоюза. Старт продаж запланирован на ближайшие недели.
МИР 24 18:20
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Кино

К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы

Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
РИА Новости 17:25
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Политика

Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил, что возглавит страну и выйдет из соглашения, в результате которого сформировалось Правительство национального согласия (ПНС), передает портал Akhbar Libya.
Газета.Ru 03:00
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения

Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
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Общество

Пушков считает, что Россия выходит на плато по коронавирусу

Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что Россия выходит на плато по коронавирусу.
Аргументы и Факты 19:09
Шоу-бизнес

Друг Бабкиной сообщил, когда ее могут выписать из больницы

Аргументы и Факты 15:26
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Как работают Яндекс.Новости?
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