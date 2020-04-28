Коронавирус
РБКПутин заявил о торможении распространения коронавируса в России
В России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам, трансляцию ведет телеканал РБК. «Подводя итоги прошедших недель, хочу сказать: нам удалось затормозить распространение эпидемии», — сказал президент.
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Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
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В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
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Умер великий магистр Мальтийского ордена
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Роскачество обнаружило кадмий и мышьяк в чипсах
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Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен в связи с пандемией COVID-19, заявил премьер страны Эдуар Филипп.
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Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении Vademecum.
Lenta.ru 18:08
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960 российских военных заразились коронавирусом
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.
Газета.Ru 13:07
Политика
Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 26 апреля в 07:07
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:33
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Общество
В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине
В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
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В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
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Жители Приамурья организовали бизнес по незаконной миграции
Жители Приамурья организовали бизнес по незаконной миграции.
ИА Порт Амур 07:06
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Происшествия
Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц
Lenta.ru 19:57
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября.
KM.ru 07:21
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Общество
Десятки нефтетанкеров остановились у берегов Калифорнии
Береговая охрана США передала информацию о том, что у берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 14:47
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
Авто
Мотоциклы «Ява» начнут продавать в Европе
Для начала его предложат мотолюбителям в Чехии, а затем и в других странах Евросоюза. Старт продаж запланирован на ближайшие недели.
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Кино
К премии «Оскар» допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы престижной кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах.
РИА Новости 17:25
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Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил, что возглавит страну и выйдет из соглашения, в результате которого сформировалось Правительство национального согласия (ПНС), передает портал Akhbar Libya.
Газета.Ru 03:00
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Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
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Пушков считает, что Россия выходит на плато по коронавирусу
Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что Россия выходит на плато по коронавирусу.
Аргументы и Факты 19:09
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Друг Бабкиной сообщил, когда ее могут выписать из больницы
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