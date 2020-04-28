В России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам, трансляцию ведет телеканал РБК. «Подводя итоги прошедших недель, хочу сказать: нам удалось затормозить распространение эпидемии», — сказал президент.

Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России

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