Мы рассматриваем эту неделю и начало следующей недели для Москвы и Московской области как период, в который, наверное, произойдет нарастание заболевания. Ну и, конечно, нам очень хотелось бы, чтобы это нарастание превратилась в плато.

В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.

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Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране

Происшествия Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе. 9

Здоровье В Серпухове медики отказываются работать с коронавирусными больными В своем обращении к серпуховичам главврач больницы Павел Звенигородский заявил, что инфекционный стационар, ставший коронавирусным корпусом, полностью обеспечен этими самыми средствами. 27

Кино Премьера фильма «Фея» Анны Меликян с Хабенским пройдет в Сети Премьера нового фильма "Фея" Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой в главных ролях пройдет сразу в Сети.

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 1,1K

Общество В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн. 185

Футбол Клопп был шокирован новостью о Далглише В интервью пресс-службе «Ливерпуля» Клопп сказал, что оказался потрясен новостью о болезни Далглиша.

Политика Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике. 241

Энергетика Сделку по нефти сочли провалом России По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель. 414

Общество Определено место строительства инфекционного центра в Саратове Определено место нахождения больницы - это Петровский тракт, район выезда с Елшанки. Люди смогут поступать на лечение, не заезжая в город. 5

Политика Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва. 4

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Общество Власти Москвы пообещали аннулировать пропуска с ложью о работодателях После заполнения заявок на поездку на работу власти проверят, работает ли предприятие, является ли заявитель его сотрудником и существует ли такой ИНН, сообщил Немерюк ТАСС.

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Общество Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. 204

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