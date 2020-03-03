Политика
ВедомостиПутин заявил о важности несистемной оппозиции
Более 30 человек оказались фигурантами так называемого «московского дела», некоторых из них суд признал виновными в применении насилия в отношении полицейских, участии в массовых беспорядках и приговорил к реальным срокам заключения.
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Политика
Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США
Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Происшествия
Российского блогера-гея выселили из квартиры
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Политика
Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции
Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Авто
Показан интерьер нового Hyundai Elantra
В начале этого года фотографы на тестах поймали «горячий» вариант новинки, но содержание интерьера, как и год назад, осталось тайной.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Энергетика
Российская нефть подешевела на фоне спора с Белоруссией
Фактор Белоруссии Одна из причин снижения цен на российскую нефть — ограничение поставок в Белоруссию, говорит аналитик Thomson Reuters Глеб Городянкин.
Общество
Глава ВОЗ сравнил смертность от коронавируса и гриппа
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что смертность от коронавируса выше, чем смертность от сезонного гриппа.
Шоу-бизнес
Пелагея уверена в певческом таланте трехлетней дочери Таисии
Певица Пелагея уверена в том, что её трехлетнюю дочь Таисию в будущем ждет большой успех на сцене.
Общество
«Россия 1» выдала слова активиста о сборе денег на марше Немцова за число участников акции
«Россия 1» взяла видеозапись МБХ, вырезала логотип издания и выдала ответ за информацию о численности участников акции.
Авто
Продажи кроссовера Kia Seltos начались в России
2 марта автопроизводитель официально начал продажи модели Kia Seltos.
Политика
МИД Армении ответил Турции: Вам не место в карабахском урегулировании
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила сегодня, 3 марта, на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу по Карабаху, а также на вопрос о возможности вовлечения Анкары в процесс урегулирования карабахского конфликта.
Происшествия
В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
Авто
Aurus собрал более 700 предзаказов на автомобили
Глава компании Aurus, которая производит автомобили представительского класса, сообщил, что компания получила уже более 700 заявок.
Политика
Лавров заявил о ненужности «пустых» саммитов в «нормандском формате»
MFA Russia / via Globallookpress.com Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не считает нужным проводить "пустые" саммиты в "нормандском формате" (в них участвуют РФ, ФРГ, Франция и Украина), сообщает ТАСС.
Технологии
Huawei откажется от облачного бренда в России в пользу SberCloud
Китайская Huawei откажется от собственного облачного бренда Huawei Cloud в России и будет развивать облачные технологии совместно со Сбербанком на платформе SberCloud.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Происшествия
AP: число жертв торнадо в штате Теннесси увеличилось до 19
Число погибших в результате торнадо, произошедшего в штате Теннесси в ночь на вторник, выросло до 19.
Политика
Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать
В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Единоборства
Бой Поветкина и Уайта состоится 2 мая в Манчестере
Бой российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта пройдет 2 мая в Манчестере, сообщил в микроблоге в Twitter промоутер британского боксера Эдди Хирн.