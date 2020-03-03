Политика

ВедомостиВедомостиПутин заявил о важности несистемной оппозиции

Более 30 человек оказались фигурантами так называемого «московского дела», некоторых из них суд признал виновными в применении насилия в отношении полицейских, участии в массовых беспорядках и приговорил к реальным срокам заключения.
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Путин признался в безответной любви

Московский Комсомолец09:25

Путин рассказал о необходимости несистемной оппозиции

RT на русском08:13

Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

ТАСС01:31

Путин заявил о важности несистемной оппозиции

Ведомости02:00

Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции

Газета.Ru02:57

Путин заявил о пользе несистемной оппозиции

РБК01:54

Путин назвал цель существования оппозиции

Lenta.ru02:10
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Политика

Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США

Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Lenta.ru 09:10
Происшествия

Российского блогера-гея выселили из квартиры

Lenta.ru 09:10
Происшествия

В России четыре самолета совершили экстренную посадку

Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
BFM.ru 05:22
Политика

Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Интерфакс вчера в 08:24
Экономика

ФРС США снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
BFM.ru 10:18
Авто

Показан интерьер нового Hyundai Elantra

В начале этого года фотографы на тестах поймали «горячий» вариант новинки, но содержание интерьера, как и год назад, осталось тайной.
Car.ru вчера в 23:34
Футбол

Роналду вылетел на Мадейру к матери, перенесшей инсульт

Mockva.ru 09:46
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Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Армия и оружие

Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Российская газета 04:33
Энергетика

Российская нефть подешевела на фоне спора с Белоруссией

Фактор Белоруссии Одна из причин снижения цен на российскую нефть — ограничение поставок в Белоруссию, говорит аналитик Thomson Reuters Глеб Городянкин.
РБК 05:37
Общество

Глава ВОЗ сравнил смертность от коронавируса и гриппа

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что смертность от коронавируса выше, чем смертность от сезонного гриппа.
Взгляд.ру 11:28
Транспорт

Обход Лосево в Воронежской области сделали платным на 89 лет

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Шоу-бизнес

Пелагея уверена в певческом таланте трехлетней дочери Таисии

Певица Пелагея уверена в том, что её трехлетнюю дочь Таисию в будущем ждет большой успех на сцене.
OAnews вчера в 11:17
Общество

«Россия 1» выдала слова активиста о сборе денег на марше Немцова за число участников акции

«Россия 1» взяла видеозапись МБХ, вырезала логотип издания и выдала ответ за информацию о численности участников акции.
Snob.ru 11:17
Авто

Продажи кроссовера Kia Seltos начались в России

2 марта автопроизводитель официально начал продажи модели Kia Seltos.
Tvoe-avto.com вчера в 09:50
Политика

МИД Армении ответил Турции: Вам не место в карабахском урегулировании

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила сегодня, 3 марта, на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу по Карабаху, а также на вопрос о возможности вовлечения Анкары в процесс урегулирования карабахского конфликта.
Евразия Daily 08:09
Происшествия

В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

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Армия и оружие

США объявили о намерении помочь Турции в Идлибе боеприпасами

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Авто

Aurus собрал более 700 предзаказов на автомобили

Глава компании Aurus, которая производит автомобили представительского класса, сообщил, что компания получила уже более 700 заявок.
Новые Ведомости вчера в 04:54
Политика

Лавров заявил о ненужности «пустых» саммитов в «нормандском формате»

MFA Russia / via Globallookpress.com Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не считает нужным проводить "пустые" саммиты в "нормандском формате" (в них участвуют РФ, ФРГ, Франция и Украина), сообщает ТАСС.
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Шоу-бизнес

Ида Галич позавидовала фигуре Оксаны Самойловой

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Технологии

Huawei откажется от облачного бренда в России в пользу SberCloud

Китайская Huawei откажется от собственного облачного бренда Huawei Cloud в России и будет развивать облачные технологии совместно со Сбербанком на платформе SberCloud.
Ведомости вчера в 19:59
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Культура

Вышел новый «вДудь». Герой выпуска ― актер и блогер Антон Лапенко

Афиша Daily 10:50
Общество

Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.
Ведомости 04:58
Происшествия

AP: число жертв торнадо в штате Теннесси увеличилось до 19

Число погибших в результате торнадо, произошедшего в штате Теннесси в ночь на вторник, выросло до 19.
ТАСС 10:58
Музыка

Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big

Газета.Ru 01:02
Политика

Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать

В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Дождь вчера в 03:46
Единоборства

Бой Поветкина и Уайта состоится 2 мая в Манчестере

Бой российского боксера Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта пройдет 2 мая в Манчестере, сообщил в микроблоге в Twitter промоутер британского боксера Эдди Хирн.
РИА Новости 10:18
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