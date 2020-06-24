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Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию.В источнике
С чего всё началось

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

Президент Владимир Путин рассказал, что в его окружении нет людей, кто не верит в Россию.
РИА Новостивчера в 12:27
Подробнее о событии

Путин не нашел в своем окружении не верящих в Россию людей

РБКвчера в 13:59

Путин: в моем окружении не может быть тех, кто не верит в Россию

Коммерсантъвчера в 13:04

В окружении Путина не оказалось не верящих в Россию людей

Lenta.ruвчера в 12:26

Путин исключил наличие в его окружении тех, кто не верит в Россию

RT на русскомвчера в 12:30

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новостивчера в 12:27

Путин: в моём окружении нет тех, кто не верит в Россию

News.ruвчера в 12:40

Путин объяснил, кому нет места среди его окружения

Вечерняя Москвавчера в 13:23
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Главу Косово Тачи вызвали в Специальный трибунал в Гааге

Приштина, 24 июня 2020, 22:14 — REGNUM Вечером 24 июня стало известно, что президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи и заменивший его на посту главы Демократической партии Косово Кадри Весели были вызваны в Гаагу после получения обвинения от Специального трибунала по Косово.
REGNUMвчера в 15:14
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«Яндекс» разошелся со Сбербанком

Интернет-компания выкупит долю банка в "Яндекс.Маркете" за 42 млрд руб. и продаст долю в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 млрд руб. Параллельно "Яндекс" выпустит акций на $800 млн, три четверти из которых в равных долях будут проданы "ВТБ Капитал", а также структурам Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz Group Александра Абрамова и Александра Фролова.
Коммерсантъвчера в 18:08
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Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ruвчера в 10:35
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