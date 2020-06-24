Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
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Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
Президент Владимир Путин рассказал, что в его окружении нет людей, кто не верит в Россию.
РИА Новостивчера в 12:27
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