«Яндекс» разошелся со Сбербанком

Интернет-компания выкупит долю банка в "Яндекс.Маркете" за 42 млрд руб. и продаст долю в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 млрд руб. Параллельно "Яндекс" выпустит акций на $800 млн, три четверти из которых в равных долях будут проданы "ВТБ Капитал", а также структурам Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz Group Александра Абрамова и Александра Фролова.