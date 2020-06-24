Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил о вере в Россию среди своего окружения

В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию.
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с чего всё началось

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

Президент Владимир Путин рассказал, что в его окружении нет людей, кто не верит в Россию.
РИА Новости12:27

Подробнее о событии

Путин не нашел в своем окружении не верящих в Россию людей

РБК13:59

Путин объяснил, кому нет места среди его окружения

Вечерняя Москва13:23

Путин: в моём окружении нет тех, кто не верит в Россию

News.ru12:40

Путин исключил наличие в его окружении тех, кто не верит в Россию

RT на русском12:30

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости12:27

В окружении Путина не оказалось не верящих в Россию людей

Lenta.ru12:26

Путин: в моем окружении не может быть тех, кто не верит в Россию

Коммерсантъ13:04
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Общество

В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа

Федеральное Большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предполагающее его связи с хакерской группой Anonymous, сообщает американский Минюст.
RT на русском 18:58
Футбол

«Сельта» сделала предложение «Локомотиву» по выкупу Смолова

Руководство испанской «Сельты» продолжает вести переговоры с московским «Локомотивом» относительно выкупа прав на российского нападающего Фёдора Смолова, об этом рапортует издание Cadena Ser.
Евро-футбол.ру 02:08
3
Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
73
Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

РИА Новости 16:17
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Кино

В Fortnite покажут фильмы Кристофера Нолана

Ранее Fortnite уже устраивал необычные мероприятия, например, проводил концерт рэпера Трэвиса Скотта.
Piter.tv 13:20
Экономика

Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой

Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
Ведомости 16:58
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Финансы

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
5
Политика

Трамп заявил о помощи Польше в борьбе с коммунистической тиранией

«Польша и США вместе боролись с нацистами во время Второй Мировой войны, а американцы и поляки сражались плечом к плечу в борьбе с коммунистической тиранией», — заявил американский президент в приветственном слове.
РБК 19:02
Общество

Два томских вуза обошли новосибирский университет в рейтинге Forbes

Тайга.инфо 02:46
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Происшествия

В Якутске из-за угрозы обрушения эвакуировали жильцов двухэтажки

В Якутске из-за угрозы обрушения экстренно эвакуировали жильцов двухэтажного дома.
Российская газета 01:30
4
Культура

Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов

Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
News.ru вчера в 04:54
169
Политика

Путин оценил парад Победы в Москве

Президент Владимир Путин остался доволен проведенным на Красной площади парадом по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общественная служба новостей 05:04
81
Общество

Стало известно содержимое котомок, подаренных гостям Парада Победы

Состав подаренных гостям парада Победы котомок рассекретили журналисты «МК».
Live24 07:41
37
Происшествия

Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме

Газета.Ru вчера в 06:43
715
Космос

NASA готовится к новой миссии к спутнику Нептуна

Астрономы смогли близко наблюдать его лишь однажды, когда космический аппарат пролетел мимо Нептуна 30 лет назад.
Популярная механика 22 июня в 04:52
9
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
775
Политика

Роджер Уотерс напомнил, что нацизм разгромил русский народ

Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT заявил, что победу во Второй мировой войне для всего мира одержал именно русский народ, который разгромил нацистов.
Газета.Ru 16:21
60
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ 17:55
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
1,4K
Происшествия

В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым

Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост 00:58
181
Экономика

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00
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Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Общество

Макаревич заявил, что парад Победы ему не нужен

Макаревич заявил, что ему лично парад не нужен, а удовольствие от его проведения он получал в детстве в восьмилетнем возрасте, пишет телеканал "Царьград".
Народные новости 06:56
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Общество

Штаб-квартире NASA присвоят имя инженера-афроамериканки Мэри Джексон

Вечерняя Москва 15:54
Экономика

ГТЛК и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 млрд рублей для Перми

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 миллиарда рублей для Перми, сообщила пресс-служба ГТЛК.
ПРАЙМ 17:15
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
281
Общество

В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи

В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:11
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Авто

Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini

Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru вчера в 09:16
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
2,7K
Шоу-бизнес

Фотофакт: Надина Эльпис заявила, что удаляет следы присутствия Владимира Боярского

Популярная певица Якутии Надина ЭЛЬПИС в стори своей страницы в Instagram опубликовала ответ Владимиру БОЯРСКОМУ.
SakhaLife.ru вчера в 22:53
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