Политика
РИА НовостиПутин заявил о вере в Россию среди своего окружения
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин рассказал, что в его окружении нет людей, кто не верит в Россию.РИА Новости12:27
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Общество
В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа
Федеральное Большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предполагающее его связи с хакерской группой Anonymous, сообщает американский Минюст.
RT на русском 18:58
Футбол
«Сельта» сделала предложение «Локомотиву» по выкупу Смолова
Руководство испанской «Сельты» продолжает вести переговоры с московским «Локомотивом» относительно выкупа прав на российского нападающего Фёдора Смолова, об этом рапортует издание Cadena Ser.
Евро-футбол.ру 02:08
Политика
Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости 16:17
Кино
В Fortnite покажут фильмы Кристофера Нолана
Ранее Fortnite уже устраивал необычные мероприятия, например, проводил концерт рэпера Трэвиса Скотта.
Piter.tv 13:20
Экономика
Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой
Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
Ведомости 16:58
Финансы
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Политика
Трамп заявил о помощи Польше в борьбе с коммунистической тиранией
«Польша и США вместе боролись с нацистами во время Второй Мировой войны, а американцы и поляки сражались плечом к плечу в борьбе с коммунистической тиранией», — заявил американский президент в приветственном слове.
РБК 19:02
Происшествия
В Якутске из-за угрозы обрушения эвакуировали жильцов двухэтажки
В Якутске из-за угрозы обрушения экстренно эвакуировали жильцов двухэтажного дома.
Российская газета 01:30
Культура
Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов
Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
News.ru вчера в 04:54
Политика
Путин оценил парад Победы в Москве
Президент Владимир Путин остался доволен проведенным на Красной площади парадом по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общественная служба новостей 05:04
Общество
Стало известно содержимое котомок, подаренных гостям Парада Победы
Состав подаренных гостям парада Победы котомок рассекретили журналисты «МК».
Live24 07:41
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Газета.Ru вчера в 06:43
Космос
NASA готовится к новой миссии к спутнику Нептуна
Астрономы смогли близко наблюдать его лишь однажды, когда космический аппарат пролетел мимо Нептуна 30 лет назад.
Популярная механика 22 июня в 04:52
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Политика
Роджер Уотерс напомнил, что нацизм разгромил русский народ
Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT заявил, что победу во Второй мировой войне для всего мира одержал именно русский народ, который разгромил нацистов.
Газета.Ru 16:21
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ 17:55
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Происшествия
В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым
Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост 00:58
Экономика
МВФ ухудшил экономический прогноз по России
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Общество
Макаревич заявил, что парад Победы ему не нужен
Макаревич заявил, что ему лично парад не нужен, а удовольствие от его проведения он получал в детстве в восьмилетнем возрасте, пишет телеканал "Царьград".
Народные новости 06:56
Общество
Штаб-квартире NASA присвоят имя инженера-афроамериканки Мэри Джексон
Вечерняя Москва 15:54
Экономика
ГТЛК и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 млрд рублей для Перми
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 миллиарда рублей для Перми, сообщила пресс-служба ГТЛК.
ПРАЙМ 17:15
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Общество
В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи
В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:11
Авто
Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini
Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru вчера в 09:16
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Шоу-бизнес
Фотофакт: Надина Эльпис заявила, что удаляет следы присутствия Владимира Боярского
Популярная певица Якутии Надина ЭЛЬПИС в стори своей страницы в Instagram опубликовала ответ Владимиру БОЯРСКОМУ.
SakhaLife.ru вчера в 22:53