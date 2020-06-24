Президент Владимир Путин рассказал, что в его окружении нет людей, кто не верит в Россию.

с чего всё началось

В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию.

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

Общество В США вынесли новое обвинительное заключение против Ассанжа Федеральное Большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предполагающее его связи с хакерской группой Anonymous, сообщает американский Минюст.

Футбол «Сельта» сделала предложение «Локомотиву» по выкупу Смолова Руководство испанской «Сельты» продолжает вести переговоры с московским «Локомотивом» относительно выкупа прав на российского нападающего Фёдора Смолова, об этом рапортует издание Cadena Ser. 3

Кино В Fortnite покажут фильмы Кристофера Нолана Ранее Fortnite уже устраивал необычные мероприятия, например, проводил концерт рэпера Трэвиса Скотта.

Финансы На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте). 5

Политика Трамп заявил о помощи Польше в борьбе с коммунистической тиранией «Польша и США вместе боролись с нацистами во время Второй Мировой войны, а американцы и поляки сражались плечом к плечу в борьбе с коммунистической тиранией», — заявил американский президент в приветственном слове.

Политика Путин оценил парад Победы в Москве Президент Владимир Путин остался доволен проведенным на Красной площади парадом по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 81

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 775

Политика Роджер Уотерс напомнил, что нацизм разгромил русский народ Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT заявил, что победу во Второй мировой войне для всего мира одержал именно русский народ, который разгромил нацистов. 60

Происшествия В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия. 181

Экономика МВФ ухудшил экономический прогноз по России Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год. 276

Общество Макаревич заявил, что парад Победы ему не нужен Макаревич заявил, что ему лично парад не нужен, а удовольствие от его проведения он получал в детстве в восьмилетнем возрасте, пишет телеканал "Царьград". 834

Экономика ГТЛК и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 млрд рублей для Перми Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 миллиарда рублей для Перми, сообщила пресс-служба ГТЛК.

Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. 281

Авто Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 2,7K