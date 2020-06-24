Президент Владимир Путин рассказал, что в его окружении нет людей, кто не верит в Россию.

с чего всё началось

Ранее директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков, которому присудили государственную премию в области литературы и искусства, пригласил президента посетить учреждение и пообещал принять на перевоспитание тех, кто сомневается в силе и мощи России.

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

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