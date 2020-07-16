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РИА НовостиПутин заявил о восстановлении потребительского спроса в России
Потребительский спрос в России восстанавливается, объем покупок товаров и услуг в июне-июле превышает докризисный уровень февраля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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Путин: потребительский спрос в РФ в июне-июле превышает докризисный уровень февраля
Будущее России. Национальные проекты08:00
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Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
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Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
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Хусаинов считает, что судьи верно отменили гол «Спартака» и не назначили пенальти в его пользу
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов проанализировал спорные эпизоды судейства бригады Алексея Сухого в матче 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (3:0). Основные претензии болельщиков и футболистов красно-белых были связаны с отменой гола «Спартака» из-за офсайда у Самюэля Жиго и неназначением пенальти за попадание мяча в руку защитника «Ахмата» Андрея Семенова.
Bookmaker-ratings.ru 03:34
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Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
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Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
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Мосгорсуд оставил в силе арест журналиста Сафронова
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Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян вызвал на бой бывшего двойного чемпиона промоушена Генри Сехудо.
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В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
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Известный российский блогер стал помощником депутата Госдумы
Российский видеоблогер и стример Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, стал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.
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Коллеги Прилучного рассказали, как Карпович соблазнила женатого актера
Коллеги актера Павла Прилучного, рассказали, как звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович вела себя во время их совместной работы в театре.
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Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
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Honor представила ноутбук MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition
Huawei под брендом Honor представила ноутбук MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition, который является продолжением предыдущей модели MagicBook.
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Путин оценил масштабы кризиса в России
Президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной.
Lenta.ru 07:52
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Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов
Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков.
РБК 03:57
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Обсуждение возможности проведения выборов в несколько дней ставит вопрос о переносе единого дня голосования в России с осени на другое время.
РБК 07:55
Экономика
Азиатские фондовые индексы снижаются в четверг
Китайский ВВП вырос на 3,2% во втором квартале 2020 года, вернувшись к росту после исторического спада в предыдущие три месяца, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ).
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Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
Газета.Ru 05:27
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Зеленский оценил сроки продления карантина на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что карантин в стране не надо продлевать более, чем на месяц и призвал действовать, ориентируясь на развитие ситуации с заболеваемостью.
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В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
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Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
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В России запретят устанавливать подержанные автозапчасти
В России запретят устанавливать подержанные запчасти, которые могут влиять на безопасность машины.
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Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
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Глава РФПИ допустил появление «Авифавира» в аптеках в июле
В начале июля Дмитриев говорил, что РФПИ будет просить одобрить «Авифавир» для самостоятельного лечения.
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
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«Химки» примут решение об участии в РПЛ после полуфинала Кубка России
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о дате, когда футбольный клуб «Химки» примет решение, в какой лиге будет выступать в следующем сезоне.
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Приквел романа «Великий Гэтсби» выйдет в 2021 году
Смит признался, что уже давно ждет подобной возможности, а Ник Каррауэй буквально стоял у него перед глазами, когда он перечитывал «Великого Гэтсби» несколько лет назад.
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ДНР: погибший украинский диверсант оказался наемником из США
Подорвавшийся на мине в ДНР украинский военнослужащий оказался гражданином США. Уже установлена его личность – Шон Фуллер.
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