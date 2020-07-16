Коронавирус
РИА НовостиПутин заявил о восстановлении потребительского спроса в России
Потребительский спрос в России восстанавливается, объем покупок товаров и услуг в июне-июле превышает докризисный уровень февраля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировал ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:06
Политика
Путин поручил восстановить российский рынок труда в 2021 году
«Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена», — заявил президент на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.
АБН 08:27
Гаджеты
Iqoo представил дешевый смартфон Iqoo U1
Компания Iqoo официально представила свой самый дешевый смартфон Iqoo U1.
Деловое.ТВ 06:18
Здоровье
Карантинные ограничения в Украине будут продлены до 31 августа
Глава украинского минздрава Максим Степанов, 15 июля 2020 года, в ходе интервью для РБК-Украина сообщил о продлении карантина в стране до 31 августа.
Sng.fm вчера в 07:04
Авто
Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке
В США дебютировала обновлённая четырёхдверка Toyota Camry.
Autorating.ru вчера в 14:54
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
Технологии
В KFC начнут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Planet Today 08:12
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
Футбол
«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков
Девять представителей футбольного клуба "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус, команда не сможет сыграть против "Тамбова" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 08:39
Шоу-бизнес
Актриса Орлова высказалась о романе Прилучного и Карпович
Мирослава Карпович — хорошая девочка, и никто не может контролировать свои чувства и предсказать, когда и к кому они появятся, заявила порталу «НьюИнформ» Марина Орлова, российская актриса театра и кино.
NewInform 08:11
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Хоккей
У нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова выявлен коронавирус
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, что у нападающего омской команды Сергея Шумакова выявлен коронавирус.
Чемпионат 07:59
Армия и оружие
Командующий ВВС Азербайджана прибыл для консультаций в Турцию
Заместитель министра обороны Азербайджана — командующий Военно-воздушными силами республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров совершил визит в Турцию.
Евразия Daily 08:23
Общество
В Челябинской области разрешили работать кафе и ресторанам
Согласно документу в Челябинской области могут возобновить работу рестораны, кафе, бары и другие объекты общепита, а в парках и других общественных пространствах могут начать работу аттракционы.
Южноуральская панорама 09:02
Общество
Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ
Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
РБК 08:59
Политика
Немецкий бизнес назвал шантажом действия США по «Северному потоку — 2»
Заявления госсекретаря США Майка Помпео в отношении газопровода «Северный поток — 2» представляют собой попытку шантажа, которая требует реакции Евросоюза.
RT на русском 07:30
Общество
Профессии врача и грузчика стали самыми востребованными в России в мае
Минэкономразвития составило рейтинг самых востребованных профессий в России в мае.
Телеканал 360° 02:16
Общество
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке
Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.
РБК 05:58
Автоспорт
Расселл и Латифи останутся в «Уильямсе» в 2021 году
Sports.ru 08:30
Происшествия
Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач
Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru 05:45
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
Футбол
Владикавказская «Алания» получила лицензию для выступления в ПФЛ и ФНЛ
Футбольный клуб «Алания» (Владикавказ) выполнил все требования и получил лицензию для участия в следующем сезоне, сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
МИР 24 07:09
Политика
МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде
Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
Технологии
Обновление Windows 10 самостоятельно удаляет приложения из системы
Накопительное обновление для операционной системы Windows 10 под номером KB4565503 самостоятельно удаляет некоторые приложения.
Деловое.ТВ 06:15
Космос
Станция Solar Orbiter прислала первые снимки Солнца
Солнечный зонд Solar Orbiter прислал на Землю все научные данные, собранные в ходе первого сближения со звездой, состоявшегося в июне 2020 года.
N+1 08:59
Здоровье
Мэр Норильска обвинил власти Красноярского края в занижении статистики по COVID-19
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края и заскобранию с просьбой оказать помощь городским медучреждениям в период пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 06:41