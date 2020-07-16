Коронавирус
РИА НовостиПутин заявил о восстановлении потребительского спроса в России
Потребительский спрос в России восстанавливается, объем покупок товаров и услуг в июне-июле превышает докризисный уровень февраля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
Экономика
Китайская экономика первой в мире возобновила рост после эпидемии
Благодаря росту во втором квартале Китаю удалось избежать рецессии, ведь в первом квартале ВВП сократился на 6,8%. Впрочем, по итогам первой половины 2020 года китайский ВВП все-таки сократился на 1,6%.
Коммерсантъ 05:08
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Политика
Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
Технологии
В KFC начнут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Planet Today 08:12
Политика
Песков: Путин не планирует встречу с Трампом и поездку на ГА ООН
Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать Генассамблею ООН в Нью-Йорк и встречаться с американским лидером Дональдом Трампом.
МонаВиста 08:18
Наука
Физики устроили землетрясение в лаборатории, что приблизило науку к управлению стихией
Наука добавляет промежуточные тона черно-белому восприятию окружающего мира человеком.
Naked Science 05:36
Происшествия
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.
Газета.Ru 08:35
Политика
МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы
«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters.
РБК 09:22
Политика
Румыны Украины пожаловались Бухаресту на «принудительную украинизацию»
Киев, 16 июля 2020, 12:48 — REGNUM Национальный совет румын на Украине пожаловался властям своей страны на принудительную украинизацию, которую проводит в настоящий момент официальный Киев.
REGNUM 05:48
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировал ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:06
Происшествия
В Самаре СК возбудил дело о превышении полномочий со стороны приставов
Следователи проводят обыски в помещениях межрайонного отдела судебных приставов и УФССП России по Самарской области в рамках уголовного дела о превышении полномочий, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 08:39
Общество
МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
РБК вчера в 17:28
Общество
Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ
Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
РБК 08:59
Общество
ФСБ предъявила Мосгорсуду секретные сведения из дела Ивана Сафронова
ФСБ представила Мосгорсуду секретные сведения из дела журналиста Ивана Сафронова.
BFM.ru 07:41
Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник.
Известия 09:23
Футбол
«Локомотив» предложил 7 млн евро за Лаксальта, «Милан» требует 10 млн
Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет включить в нее полузащитника Алексея Миранчука, но «Милан» намерен оформить трансферы по отдельности.
Нева Спорт 06:27
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили вчера в 10:03
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Общество
Правительство Петербурга прорабатывает проект строительства линии метро на юге города
"Прорабатывали вопрос о строительстве ветки метро от Авиагородка в Пушкин, чтобы она затрагивала и территорию кампуса СПбГУ, но необходима федеральная поддержка", - сказал Беглов.
ТАСС 05:49
Экономика
Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском вчера в 04:17
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Кино
Фильм «Цой» Алексея Учителя выйдет в прокат 27 августа
Фильм Алексея Учителя "Цой", посвященный лидеру группы "Кино", выйдет в российский прокат в конце августа, сообщили в пресс-службе компании Sony Pictures.
Интерфакс 09:25
Армия и оружие
«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения
По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета 08:27
Происшествия
Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач
Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru 05:45
Политика
Путин назвал главную задачу текущей экономической политики России
Ключевой задачей российской экономической политики является восстановление максимальной занятости населения.
Политика Сегодня 07:45
Футбол
ФИФА представила календарь чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Turkmenportal вчера в 10:39