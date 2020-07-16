Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил о восстановлении потребительского спроса в России

Потребительский спрос в России восстанавливается, объем покупок товаров и услуг в июне-июле превышает докризисный уровень февраля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Путин: в России восстановился потребительский спрос

ГЛАС.RU09:01

Потребительский спрос начал восстанавливаться в России

АБН08:41

Потребительский спрос в России восстанавливается

Газета.Ru07:58

Путин заявил о восстановлении потребительского спроса в России

РИА Новости07:54

Путин заявил о росте потребительского спроса

Rambler News Service07:52

Путин: Во время пандемии Россия тратила на поддержку меньше некоторых стран, но делала это эффективнее

Фонтанка.Ру07:52

Экономика России уверенно перешла к восстановительному росту — Путин

REGNUM07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 09:39, Ашберн
Футбол

ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса

Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
41
Экономика

Китайская экономика первой в мире возобновила рост после эпидемии

Благодаря росту во втором квартале Китаю удалось избежать рецессии, ведь в первом квартале ВВП сократился на 6,8%. Впрочем, по итогам первой половины 2020 года китайский ВВП все-таки сократился на 1,6%.
Коммерсантъ 05:08
2
Политика

Памфилова допустила перенос единого дня голосования

Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
406
Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
888
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
409
Политика

Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»

Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
206
Технологии

В KFC начнут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

Planet Today 08:12
33
Армия и оружие

Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении

РБК 09:09
Политика

Песков: Путин не планирует встречу с Трампом и поездку на ГА ООН

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать Генассамблею ООН в Нью-Йорк и встречаться с американским лидером Дональдом Трампом.
МонаВиста 08:18
18
Наука

Физики устроили землетрясение в лаборатории, что приблизило науку к управлению стихией

Наука добавляет промежуточные тона черно-белому восприятию окружающего мира человеком.
Naked Science 05:36
Происшествия

Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом

Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.
Газета.Ru 08:35
Политика

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters.
РБК 09:22
126
Политика

Румыны Украины пожаловались Бухаресту на «принудительную украинизацию»

Киев, 16 июля 2020, 12:48 — REGNUM Национальный совет румын на Украине пожаловался властям своей страны на принудительную украинизацию, которую проводит в настоящий момент официальный Киев.
REGNUM 05:48
1
Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировал ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:06
Происшествия

В Самаре СК возбудил дело о превышении полномочий со стороны приставов

Следователи проводят обыски в помещениях межрайонного отдела судебных приставов и УФССП России по Самарской области в рамках уголовного дела о превышении полномочий, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 08:39
3
Общество

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

РБК вчера в 17:28
4K
Общество

Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ

Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
РБК 08:59
22
Общество

ФСБ предъявила Мосгорсуду секретные сведения из дела Ивана Сафронова

ФСБ представила Мосгорсуду секретные сведения из дела журналиста Ивана Сафронова.
BFM.ru 07:41
12
Происшествия

Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник.
Известия 09:23
11
Футбол

«Локомотив» предложил 7 млн евро за Лаксальта, «Милан» требует 10 млн

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет включить в нее полузащитника Алексея Миранчука, но «Милан» намерен оформить трансферы по отдельности.
Нева Спорт 06:27
Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили вчера в 10:03
28
Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
227
Общество

Правительство Петербурга прорабатывает проект строительства линии метро на юге города

"Прорабатывали вопрос о строительстве ветки метро от Авиагородка в Пушкин, чтобы она затрагивала и территорию кампуса СПбГУ, но необходима федеральная поддержка", - сказал Беглов.
ТАСС 05:49
23
Экономика

Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса

«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском вчера в 04:17
287
Общество

Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины

Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
1,2K
Кино

Фильм «Цой» Алексея Учителя выйдет в прокат 27 августа

Фильм Алексея Учителя "Цой", посвященный лидеру группы "Кино", выйдет в российский прокат в конце августа, сообщили в пресс-службе компании Sony Pictures.
Интерфакс 09:25
Армия и оружие

«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения

По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета 08:27
3
Происшествия

Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач

Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru 05:45
42
Политика

Путин назвал главную задачу текущей экономической политики России

Ключевой задачей российской экономической политики является восстановление максимальной занятости населения.
Политика Сегодня 07:45
133
Футбол

ФИФА представила календарь чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Turkmenportal вчера в 10:39
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное