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РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил о восстановлении потребительского спроса в России

Ранее Росстат сообщал, что оборот розничной торговли в РФ в мае 2020 года упал на 19,2% в сопоставимых ценах по сравнению с маем прошлого года, в апреле оборот снизился на 23,2%. По итогам докризисного первого квартала, оборот ритейла в РФ вырос на 4,4%.
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с чего всё началось

Путин заявил о восстановлении потребительского спроса в России

Потребительский спрос в России восстанавливается, объем покупок товаров и услуг в июне-июле превышает докризисный уровень февраля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
РИА Новости07:54

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Путин заявил, что потребительский спрос в РФ восстанавливается

Аргументы и Факты09:51

Потребительский спрос начал восстанавливаться в России

АБН08:41

Потребительский спрос в России восстанавливается

Газета.Ru07:58

Путин заявил о восстановлении потребительского спроса в России

РИА Новости07:54

Путин заявил о росте потребительского спроса

Rambler News Service07:52

Путин: Во время пандемии Россия тратила на поддержку меньше некоторых стран, но делала это эффективнее

Фонтанка.Ру07:52

Экономика России уверенно перешла к восстановительному росту — Путин

REGNUM07:44
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Общество

Познер охарактеризовал Россию одним словом

Познер отметил, что Россию можно описать словом «сложность».
News.ru 10:00
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Политика

В Германии призвали снова обсуждать вступление России в НАТО

Возможность вступления России в НАТО стоит снова обсуждать, как это было в 90-х годах.
Lenta.ru 09:59
Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК 08:59
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Экономика

«Черкизово» купит у Cargill завод по производству полуфабрикатов

Интерфакс 06:49
Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
93
Политика

«Наращивать устойчивость экономики»: Путин обсудил бюджет

Владимир Путин провел совещание по бюджету на ближайшие три года.
РИА Новости 08:05
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Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
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Политика

Памфилова допустила перенос единого дня голосования

Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
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Политика

Британия обвинила Россию в кибератаках на создателей вакцин от COVID-19

Ведомства утверждают, что хакеры «атаковали различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединённом Королевстве».
RT на русском 09:53
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Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
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Технологии

В KFC начнут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

Planet Today 08:12
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Происшествия

Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом

Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.
Газета.Ru 08:35
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировал ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:06
Происшествия

В Подмосковье нашли вторые за неделю скелетированные останки человека

РБК 08:49
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Футбол

ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса

Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
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Армия и оружие

Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении

РБК 09:09
Политика

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

Газета Evening Standard отмечает, что о вероятной причастности России к попытке вмешательства в выборы Рааб сообщил в своем письменном заявлении в Палату общин.
РБК 09:22
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Футбол

«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя

Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:56
Культура

Открылся пресс-центр XXIX «Славянского базара в Витебске»

Российская газета 06:47
Политика

Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров.
News.ru 03:03
10
Политика

Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21
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Здоровье

Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
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Кино

Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Телеканал 360° 09:29
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Шоу-бизнес

Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи

Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor 07:41
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Общество

Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун

Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун.
RT на русском 09:19
Общество

Глава РФПИ анонсировал продажи препарата от коронавируса в аптеках

Разрешение на амбулаторное применение российского препарата от коронавируса «Авифавира» может быть получено в июле, заявил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Rambler News Service 06:51
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Авто

Volkswagen Tharu в июне стал самым продаваемым кроссовером бренда

CarsWeek.ru вчера в 03:24
Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
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