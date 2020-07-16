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РИА НовостиПутин заявил о восстановлении потребительского спроса в России
Ранее Росстат сообщал, что оборот розничной торговли в РФ в мае 2020 года упал на 19,2% в сопоставимых ценах по сравнению с маем прошлого года, в апреле оборот снизился на 23,2%. По итогам докризисного первого квартала, оборот ритейла в РФ вырос на 4,4%.
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с чего всё началось
Потребительский спрос в России восстанавливается, объем покупок товаров и услуг в июне-июле превышает докризисный уровень февраля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.РИА Новости07:54
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Познер охарактеризовал Россию одним словом
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Lenta.ru 07:23
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В KFC начнут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Planet Today 08:12
Происшествия
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом
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Газета.Ru 08:35
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В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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РБК 09:06
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ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
Политика
МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы
Газета Evening Standard отмечает, что о вероятной причастности России к попытке вмешательства в выборы Рааб сообщил в своем письменном заявлении в Палату общин.
РБК 09:22
Футбол
«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя
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Открылся пресс-центр XXIX «Славянского базара в Витебске»
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Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
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Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
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Volkswagen Tharu в июне стал самым продаваемым кроссовером бренда
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Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
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