Политика
ГосновостиПутин назвал вероятным прекращение транзита газа через Украину
На открывшемся саммите стран БРИКС в Бразилии президент РФ Владимир Путин заявил прессе, что существует высокая вероятность прекращения транзита российского газа в Европу через территорию Украины.
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Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Транспорт
В России появятся остановки, автоматически вызывающие автобус
В нескольких регионах России в 2020 году в пилотном режиме будут запущены остановки общественного транспорта, способные автоматически вызывать автобус.
Шоу-бизнес
Пригожин не считает нужным помогать семье Заворотнюк
Иосиф Пригожин рассказал, что он предлагал помощь семье Заворотнюк, но те ответили отказом.
Политика
Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Происшествия
Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми
На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Политика
NRC: «JIT подбирается к окружению Путина»
Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.
Энергетика
Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут
Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут.
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Общество
Умерла Айгуль Фазыйлова, через телевидение искавшая для сына приемную семью
После резонансных эфиров к решению проблем Фазыйловой подключились власти республики, а уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина позже сообщила, что все жизненно важные для Айгуль и ее сына вопросы решены: оказана помощь и по оплате жилья, и (с помощью благотворителей) детского сада для сына.
Происшествия
В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot
Армия и оружие
НАТО заменит флот самолетов AWACS машинами с искусственным интеллектом
В ближайшие 15 лет НАТО заменит самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) новейшими технологиями, включая искусственный интеллект.
Общество
Пожилая женщина «упала в ноги» к Дмитрию Медведеву под Барнаулом
Авто
Седан Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор
Напомним, мировая премьера компактного седана Nissan нового поколения для рынка США состоялась еще весной, там модель известна под именем Versa.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж за 40-летнего возлюбленного
Актриса приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Евгения Яковлева на пятом году совместной жизни.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Футбол
Головин не сыграет в матче с Бельгией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что хавбек «Монако» Александр Головин не сыграет с Бельгией в рамках отбора Евро-2020.
Политика
Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Происшествия
В Красноярском крае возбудили дело из-за загрязнения реки после ЧП
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим в районе разрушения дамб на золотодобывающем участке.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Происшествия
В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего
В Калининском районном суде вынесли приговор по громкому делу бойца ММА и его несовершеннолетней подруги: Марка Белых и 17-летнюю спутницу атлета обвиняли в избиении прохожего.