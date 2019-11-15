Политика

ГосновостиГосновостиПутин назвал вероятным прекращение транзита газа через Украину

На открывшемся саммите стран БРИКС в Бразилии президент РФ Владимир Путин заявил прессе, что существует высокая вероятность прекращения транзита российского газа в Европу через территорию Украины.
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