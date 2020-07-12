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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.В источнике
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Попасть в десятилетку: Путин призвал определить цели развития до 2030 года

Известия10:35

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

RT на русском09:24

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

РБК04:58

Путин заявил о возможности решить в России жилищный вопрос

РИА Новости11:59

Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян

ТАСС04:39

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос

Коммерсантъ04:24

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

Интерфакс04:55
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Азербайджан сообщил об обстреле села на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские вооруженные силы обстреляли село Дондар в Товузском районе на совместной границе из гаубиц Д-30, оборонное ведомство Армении опровергло эту информацию, утверждая, что страна никогда не ведет огонь по населенным пунктам.
РИА Новости11:23
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Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене

По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости11:19
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Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости11:56
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