Коронавирус
RT на русскомПутин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Шоу-бизнес
Соседи Прилучного пожаловались на дерзкое поведение Карпович
Слово и Дело 12:06
Общество
Президент Казахстана объявил о продлении карантина до конца июля
В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
РБК 11:06
Здоровье
Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии
Глава региона отметил, что инфекционная картина в Башкирии все еще остается тяжелой.
Bash.News 01:12
Общество
Третья несогласованная акция в поддержку Фургала прошла в Хабаровске
Третья несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, сообщает ТАСС 12 июля.
Известия вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor 10:31
Общество
Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене
Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:20
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Спорт
Президент ВФЛА Юрченко объявил о своей отставке
С большой долей вероятности теперь международная ассоциация начнет процедуру полного исключения ВФЛА, в связи с чем глава российской организации Евгений Юрченко объявил о своей отставке.
Газета.Ru 11:46
Происшествия
Крупный пожар на складе с краской в Самаре локализовали
Пожарные локализовали возгорание на складе в Самаре, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 12:04
Здоровье
В Вологодской области отменили самоизоляцию для приезжих и КПП
В Вологодской области в понедельник заявили о снятии ограничений так называемой "второй волны".
Российская газета 10:47
Политика
В Абхазии назвали возможные даты открытия границы с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил рассмотреть возможность открыть туристический сезон в республике с 15 июля.
REGNUM 12:07
Спорт
Глава ОКР Поздняков: аудит выявил финансовые нарушения в РУСАДА
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил о ряде существенных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Российского антидопингового агентства.
Вести.Ru 11:28
Армия и оружие
«Поразит любую цель в России»: какое новое оружие разрабатывают в США
Предполагается, что к середине 30-х это оружие полностью заменит все 450 МБР шахтного базирования Minuteman III в составе сил стратегического сдерживания США.
РИА Новости 01:00
Технологии
Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля
Следует выбрать любое предложение с цифрами и запомнить его при помощи мнемоники, после чего по первым букам слов составить личный пароль.
Evo-rus.com 09:28
Футбол
В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео
У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел другой игрок хозяев и пробил выше ворот.
Sport24.ru вчера в 09:09
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Коммерсантъ вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Умерла жена Джона Траволты Келли Престон
Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы.
РБК 03:06
Общество
В институте Гамалеи раскрыли сроки выпуска вакцины от COVID-19
Гинцбург выразил надежду, что в эти сроки в гражданский оборот поступит "то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать".
Газета.Ru 07:24
Энергетика
Российские нефть и газ оказались невостребованными
Российские нефть и газ в первой половине 2020 года оказались невостребованными на внутреннем и внешнем рынках.
Lenta.ru 10:41
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Гаджеты
Google случайно показала Pixel 4A. Теперь анонс неизбежен
Пользователи уже несколько месяцев ждут и всё не дождутся анонса недорогого смартфона Pixel 4A.
iXBT.com 11:48
Общество
Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов
Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
ТАСС 07:21
Политика
Во фракции Порошенко прокомментировали «языковой» законопроект
Фракция партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде считает, что законопроект об использовании украинского языка в образовательных учреждениях раскалывает общество, заявил ее депутат Владимир Вятрович.
РИА Новости 09:56
Шоу-бизнес
Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb вчера в 14:49
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Спорт
Yakuza Kiwami 2 доберётся до Xbox One в конце июля
На текущий момент Yakuza Kiwami 2 последний из заявленных для Xbox One портов.
Игромания.ру 11:34
Футбол
Бердыев прилетал в Сочи на матч «Спартака» для переговоров с Газизовым
Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прилетал в Сочи, на матч «Спартака» с местным клубом в рамках 28-го тура РПЛ.
Metaratings 11:22
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23