Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Шоу-бизнес Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи. 4

Общество Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов. 105

Спорт Президент ВФЛА Юрченко объявил о своей отставке С большой долей вероятности теперь международная ассоциация начнет процедуру полного исключения ВФЛА, в связи с чем глава российской организации Евгений Юрченко объявил о своей отставке.

Политика В Абхазии назвали возможные даты открытия границы с Россией Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил рассмотреть возможность открыть туристический сезон в республике с 15 июля. 27

Технологии Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля Следует выбрать любое предложение с цифрами и запомнить его при помощи мнемоники, после чего по первым букам слов составить личный пароль. 28

Футбол В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел другой игрок хозяев и пробил выше ворот.

Шоу-бизнес Умерла жена Джона Траволты Келли Престон Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы. 39

Энергетика Российские нефть и газ оказались невостребованными Российские нефть и газ в первой половине 2020 года оказались невостребованными на внутреннем и внешнем рынках. 22

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление. 229

Гаджеты Google случайно показала Pixel 4A. Теперь анонс неизбежен Пользователи уже несколько месяцев ждут и всё не дождутся анонса недорогого смартфона Pixel 4A.

Политика Во фракции Порошенко прокомментировали «языковой» законопроект Фракция партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде считает, что законопроект об использовании украинского языка в образовательных учреждениях раскалывает общество, заявил ее депутат Владимир Вятрович.

Шоу-бизнес Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет. 67

Футбол CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Спорт Yakuza Kiwami 2 доберётся до Xbox One в конце июля На текущий момент Yakuza Kiwami 2 последний из заявленных для Xbox One портов.