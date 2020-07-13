Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Финансы ЦБ РФ допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки Москва, 13 июля 2020, 17:00 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) Российской Федерации видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.

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