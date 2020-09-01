Путин заявил о возобновлении привычной работы системы образования
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Система образования РФ возобновляет привычную работу с некоторыми ограничениями, заявил президент РФ Владимир Путин 1 сентября на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.В источнике
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