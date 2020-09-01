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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Путин заявил о возобновлении привычной работы системы образования

Система образования РФ возобновляет привычную работу с некоторыми ограничениями, заявил президент РФ Владимир Путин 1 сентября на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.В источнике
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Российская газета

Путин: Система образования возвращается к привычной работе

Российская газета05:43
Lenta.ru

Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе

Lenta.ru05:09
РИА Новости

Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе

РИА Новости05:25
RT на русском

Путин призвал учащихся соблюдать сохраняющиеся ограничения

RT на русском05:20
Говорит Москва

Владимир Путин призвал школьников соблюдать ограничения из-за коронавируса

Говорит Москва05:19
Известия

Путин заявил о возвращении образовательной системы к привычной работе

Известия05:30
ТАСС

Путин назвал большим событием возвращение системы образования к привычной работе

ТАСС05:08

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщает пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций.
Ведомости03:43
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