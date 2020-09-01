Путин заявил о возвращении школ к привычной работе

Слова главы государства передает пресс-служба Кремля. «Сейчас школа, вся система образования возвращаются к привычной работе — к звонкам и переменам, к живому и непосредственному общению учеников друг с другом и с преподавателями, с учителями», — сказал Путин.