Путин заявил о возвращении школ к привычной работе
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Слова главы государства передает пресс-служба Кремля. «Сейчас школа, вся система образования возвращаются к привычной работе — к звонкам и переменам, к живому и непосредственному общению учеников друг с другом и с преподавателями, с учителями», — сказал Путин.В источнике
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