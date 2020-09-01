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РБК
РБК

Путин заявил о возвращении школ к привычной работе

Слова главы государства передает пресс-служба Кремля. «Сейчас школа, вся система образования возвращаются к привычной работе — к звонкам и переменам, к живому и непосредственному общению учеников друг с другом и с преподавателями, с учителями», — сказал Путин.В источнике
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РБК

Путин заявил о возвращении школ к привычной работе

РБК07:13
Российская газета

Путин: Система образования возвращается к привычной работе

Российская газета05:43
Lenta.ru

Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе

Lenta.ru05:09
РИА Новости

Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе

РИА Новости05:25
RT на русском

Путин призвал учащихся соблюдать сохраняющиеся ограничения

RT на русском05:20
Известия

Путин заявил о возвращении образовательной системы к привычной работе

Известия05:30
ТАСС

Путин назвал большим событием возвращение системы образования к привычной работе

ТАСС05:08

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что позитивно оценивает инициативу политика Виктора Бабарико и его сторонников создать в стране оппозиционную партию "Вместе".
РИА Новости07:12
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Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Следствие установило, что житель Перми опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР и был признан изменником Родины.
Известия07:20
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Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
44

«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей

Новозеландская ведущая прогноза погоды Белинда Рассел (Belinda Russell) смутила зрителей нюдовым нарядом, в котором она вышла в прямой эфир местного телеканала Channel 9. Некоторым показалось, что Рассел вела передачу голой, сообщает New Zealand Herald.
Lenta.ru00:44
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