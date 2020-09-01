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Ведомости
Ведомости

Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе

Система образования в России возвращается к привычной работе, заявил президент страны Владимир Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.В источнике
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РБК

Путин заявил о возвращении школ к привычной работе

РБК07:13
Российская газета

Путин: Система образования возвращается к привычной работе

Российская газета05:43
ТАСС

Путин назвал большим событием возвращение системы образования к привычной работе

ТАСС05:08
РИА Новости

Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе

РИА Новости05:25
RT на русском

Путин призвал учащихся соблюдать сохраняющиеся ограничения

RT на русском05:20
Lenta.ru

Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе

Lenta.ru05:09
Известия

Путин заявил о возвращении образовательной системы к привычной работе

Известия05:30

Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
Умер российский писатель Владислав Крапивин
MedikForum.ru06:08
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Трамп заявил о риске революции в США в случае победы Байдена

В случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена беспорядки в Соединённых Штатах могут перерасти в революцию, заявил глава государства Дональд Трамп.
RT на русском23:24
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«Арсенал» попросил РФС проверить судью Матюнина на полиграфе

Тульский «Арсенал» после матча с московским «Спартаком» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с предложением проверить судью Алексея Матюнина на полиграфе, также клуб попросил не назначать этого арбитра на поединки с участием команды.
РБК спорт07:18

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс07:06
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