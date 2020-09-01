Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе
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Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой»
Система образования в России возвращается к привычной работе, заявил президент страны Владимир Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.В источнике
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