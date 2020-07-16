Коронавирус
Московский КомсомолецПутин: В апреле ВВП России сократился на 12 процентов
Президент России Владимир Путин в ходе бюджетного совещания отметил, что период пандемии коронавируса серьезно ударил по экономике РФ. По оценкам, в апреле 2020 года, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12 процентов. В мае же снижение составило 10,9 процента.
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Политика
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Акции протестов в Хабаровске называют несанкционированными, так как никто разрешения у власти не спрашивал, и никто не созывал якобы людей.
LentaChel.ru 02:30
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
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Lenta.ru 04:03
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Общество
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Экономика
ВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%
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ТАСС вчера в 22:01
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Мэр Норильска обвинил власти Красноярского края в занижении статистики по COVID-19
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Газета.Ru 03:35
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Приквел романа «Великий Гэтсби» выйдет в 2021 году
Смит признался, что уже давно ждет подобной возможности, а Ник Каррауэй буквально стоял у него перед глазами, когда он перечитывал «Великого Гэтсби» несколько лет назад.
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Армия и оружие
Daily Express: самолеты Су-25 России разработаны для третьей мировой
До усовершенствования штурмовик Су-25, являющийся одним из наиболее используемых российских самолетов, успел повоевать во многих горячих точках, в том числе и в Афганистане, пишет ПолитРоссия.
Shraibikus News вчера в 16:23
Общество
Глава РФПИ допустил появление «Авифавира» в аптеках в июле
В начале июля Дмитриев говорил, что РФПИ будет просить одобрить «Авифавир» для самостоятельного лечения.
РБК 08:24
Космос
Британские ученые зафиксировали на Млечном пути необычный объект
Британские ученые обнаружили аномальный небесный объект, который мчится по Млечному пути.
Новый День вчера в 19:24
Общество
Названы самые опасные и безопасные районы Москвы
Об исследовании Эксперты проанализировали около 50 тыс. тревожных вызовов во всех районах Москвы и составили рейтинг самых криминогенных и самых безопасных локаций столицы.
РБК 06:35
Политика
МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде
Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»
Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
RT на русском 05:55
Политика
Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21
Политика
Путин оценил масштабы кризиса в России
Президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной.
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На момент знакомства с Нюшей Игорь Сивов был женат и воспитывал двоих сыновей. Но это не помешало артистке закрутить с ним роман.
StarHit.ru 06:30
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Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
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Газета.Ru вчера в 11:35
Политика
Суд ЕС запретил трансфер персональных данных в США
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Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
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Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
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Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Политика
Британия обвинила Россию в попытке вмешательства в выборы 2019 года
Лондон считает, что Россия предпринимала попытки повлиять на итоги британских парламентских выборов 2019 года, заявил глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб.
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Авто
В России запретят устанавливать подержанные автозапчасти
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ТК Звезда 07:06
Спорт
Стали известны первые участники игровой выставки gamescom 2020
Ранее стало известно, что 28 августа в рамках выставки впервые пройдет EuroPlay Games Contest — фестиваль, представленный организаторами как «игровое Евровидение» для инди-разработчиков.
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Футбол
«Фратрия» написала письмо Дюкову по поводу судейства матчей «Спартака»
«Фратрия», объединение болельщиков «Спартака», написала письмо главе РФС Александру Дюкову.
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Политика
Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
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