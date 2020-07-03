Политика
ИзвестияПутин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
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с чего всё началось
РФ заинтересована в притоке мигрантов, в стране скоро будет не хватать рабочих рук, это серьезный ограничитель роста экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок к основному закону страны.ТАСС09:48
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Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет
Московский Комсомолец 03:11
Происшествия
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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
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Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
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В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу
В правительстве Свердловской области прокомментировали письмо главы местного Роспотребнадзора Дмитрия Козловских о занижении реального количества зараженных коронавирусом.
Городовой 11:30
Культура
В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров
Телеканал Санкт-Петербург 10:35
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор
Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
Космос
Металл в лунных кратерах прольет свет на происхождение спутника Земли
Новые исследования лунных кратеров под руководством Эссам Хэги из Инженерной школы Университета Южной Калифорнии ставят под сомнение существующие теории происхождения Луны.
Русская Планета вчера в 10:12
Политика
Глава «Союза женщин России» пожаловалась Путину на мороженое «Радуга»
Владимир Путин ответил, что этим должны заняться общественные организации, которые «разделяют официальную позицию российской власти».
Говорит Москва 09:46
Технологии
WhatsApp запускает пять новых функций
Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
Ruposters.ru 08:18
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Общество
Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ
Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 10:48
Шоу-бизнес
Супруга Панайотова показала редкое фото со дня рождения певца
Недавно Екатерина лишний раз доказала, что они с Панайотовым являются красивой и гармоничной парой.
RuNews24.ru 03:19
Общество
Sony сменит название впервые более чем за 60 лет
Смена названия произойдет впервые более чем за 60 лет.
Astera 10:08
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 10:57
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Политика
Суда для постройки «Северного потока — 2» направились в Калининград
Суда «Газпром флота», которые будут заниматься строительством газопровода «Северный поток — 2» направляются в Калининград.
Телеканал 360° 10:17
Наука
В России скрестили нейросеть и VR ради опасных исследований
Новейшая отечественная разработка позволит специалистам вести обследование потенциально опасных территорий или объектов с помощью системы управления роботехническими комплексами, получившей название «Гипноз».
SM News 09:01
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
Единоборства
Абдулманап Нурмагомедов умер от коронавируса, пережив два инсульта
Абдулманап Нурмагомедов умер от осложнений, вызванных коронавирусом, об этом завил глава Цумадинского района.
Российский Диалог 10:28
Общество
В Гидрометцентре РФ предупредили о жаре в ближайшие дни
Пятого июля, осадки уменьшатся, а жара усилится, сообщается на сайте https://russian.rt.com (Нурлат, 3 июля, «Нурлат-информ»).Как сообщила начальник Чулпановской метеостанции Нурлатского района Наталья Клочкова, сегодня ночью в Татарстане, в том числе и в Нурлатском районе ожидается 14-19 градусов, а днем 27-32 градуса тепла.
Нурлат-информ 04:39
Экономика
ЕЦБ показал обновленные банкноты евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о выходе из печати обновленных банкнот евро, на которых впервые появилась подпись нынешнего председателя регулятора Кристин Лагард.
РБК 11:10
Энергетика
Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК 30 июня в 15:07
Футбол
Экс-форвард «Ливерпуля» Милан Барош завершил карьеру в 38 лет
Нападающий «Баника» Милан Барош объявил о завершении карьеры.
Матч ТВ 09:51
Общество
Вандалы написали «расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене
Статуя Русалочки в столице Дании в очередной раз подверглась акту вандализма. На этот раз на ней написали фразу расистская рыба.
iReactor 09:07
Шоу-бизнес
Тарзан опубликовал архивное видео свадебной церемонии с Королевой
Актер и бодибилдер Сергей Глушко (более известный как Тарзан) на своей странице в Instagram опубликовал архивную видеозапись свадебной церемонии с певицей Наташей Королевой.
Вечерняя Москва 09:29
Политика
В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
РИА Новости 09:50
Общество
ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ведомости 10:58
Общество
Twitter отказался от термина «черный список» и «раб» из-за протестов
Онлайн-платформа Twitter объявила об отказе от использования терминов "master", "slave" и "blacklist" [рус. "господин", "раб" и "черный список"] в программном коде ради более инклюзивного языка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 07:53