РФ заинтересована в притоке мигрантов, в стране скоро будет не хватать рабочих рук, это серьезный ограничитель роста экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок к основному закону страны.

с чего всё началось

Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

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