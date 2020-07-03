Политика
ИзвестияПутин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в связи с развитием экономики скоро столкнется c нехваткой рабочих рук, поэтому страна заинтересована в притоке трудовых мигрантов.
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Политика
Лукашенко отметил важность для Белоруссии прочных отношений с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении американскому коллеге Дональду Трампу с Днем независимости США отметил важность выстраивания прочных и конструктивных отношений с Вашингтоном для Минска "на основании общих ценностей и приоритетов", сообщила в субботу пресс-служба главы республики.
РИА Новости 02:03
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
РИА Новости вчера в 19:48
Происшествия
Еще 5 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае
На 2 июля в Алтайском крае у 4 134 человек подтвержден коронавирус, среди зараженных 410 детей.
Kursk.com 02 июля в 03:31
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Ведомости вчера в 07:34
Религия
В Московской патриархии отца Сергия назвали косноязычным
Епископ Савва, заместитель управляющего делами Московской патриархии, заявил, что отец Сергий «косноязычный», а его речи могут брать только эмоциональностью, также он удивлен тем, что кто-то «может вообще всерьез это воспринимать».
Вечерние Ведомости вчера в 15:44
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Максим Фадеев раскрыл детали своей диеты
Максим Фадеев и не подозревал, когда решил худеть, что к изменениям его тела будут прикованы миллионы внимательных глаз.
7Дней.ру 00:00
Космос
Телескоп «Хаббл» сделал один из своих самых значимых снимков космоса
Космический телескоп «Хаббл» за время своей долгой работы сделал потрясающие снимки множества галактик, но вышеприведенное изображение, которое NASA выбрало для демонстрации, является настоящим произведением искусства.
Южный Федеральный 01:04
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах произошло.
Известия 01:02
Наука
Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана
Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры.
iReactor 01 июля в 12:31
Политика
«Левый фронт» намерен сегодня принести заявления о непризнании итогов голосования в Администрацию президента
Представители "Левого фронта" намерены сегодня принести заявления о непризнании итогов голосования в Администрацию президента.
Эхо Москвы 01:06
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы
Известия 02 июля в 22:08
Политика
Опубликован обновленный текст Конституции РФ
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок к Конституции и тем же указом глава государства постановил опубликовать Основной закон с внесенными в него изменениями.
Известия вчера в 18:14
Армия и оружие
США направили авианосцы в район военных учений Китая
США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» в Южно-Китайское море, сообщает издание Wall Street Journal.
Lenta.ru 00:56
Политика
Кремль ответил на критику поправок к Конституции из-за рубежа
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы журналистов ответил, что власти страны знакомы с критическими заявлениями иностранных коллег по поводу принятых поправок.
RuNews24.ru вчера в 06:32
Общество
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»
Арбитражный суд Москвы по иску бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова признал незаконным лицензионный договор, на основании которого компания "Честная музыка" запрещала артисту исполнять песни "Ласкового мая", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 05:24
Авто
Компания Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире
Стало известно, что бльшой внедорожник Dodge Durango, который был построен на общей платформе с Jeep Grand Cherokee, претерпел серьезное обновление.
ToDay News Ufa вчера в 17:00
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан вчера в 08:06
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36
Общество
В Амурской области половина выпускников не пришла на первый ЕГЭ
REGNUM вчера в 03:57
Общество
В США зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса
В США за сутки выявили 57 497 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
RT на русском вчера в 22:36
Происшествия
Девочка сбежала из саратовского приюта ради участия в телепрограмме
В Саратове 15-летняя девушка-подросток сбежала из социально-реабилитационного центра, чтобы попасть на съемки телепередачи, которая вышла на одном из федеральных каналов.
Saratovnews 01:15
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров отмечают пятую годовщину свадьбы
Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова в 2015 году. 3 июля супруги отмечают пятилетие своего брака – деревянную свадьбу.
Дни24 вчера в 03:45
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru вчера в 03:56
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
В 2019 году Банк Англии принял решение не выдавать президенту Венесуэлы Мадуро золото на сумму свыше 1 млрд долларов.
Evo-rus.com вчера в 02:34
Шоу-бизнес
Экс-директор «Уральских пельменей» объяснил скандальный уход из шоу
Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени". Состав коллектива распался в 2015 году.
РИА Новости 01:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дом-2» Элла Суханова родила дочь
Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Элла Суханова родила своего первенца.
Территория новостей 02 июля в 04:39