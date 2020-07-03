Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в связи с развитием экономики скоро столкнется c нехваткой рабочих рук, поэтому страна заинтересована в притоке трудовых мигрантов.

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

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