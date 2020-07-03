Политика

ИзвестияИзвестияПутин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в связи с развитием экономики скоро столкнется c нехваткой рабочих рук, поэтому страна заинтересована в притоке трудовых мигрантов.
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Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Известия00:17

Путин: нехватка рабочих рук может стать реальным ограничителем роста экономики

Будущее России. Национальные проектывчера в 09:40

Путин предупредил о скорой «заметной» нехватке рабочих рук в России

РБКвчера в 10:27

Путин заявил о наличии у России заинтересованности в притоке мигрантов

РИА Новостивчера в 10:14

Путин заявил, что Россия заинтересована в притоке мигрантов

ТАССвчера в 10:03

Путин заявил о необходимости притока мигрантов

Коммерсантъвчера в 10:01

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Газета.Ruвчера в 13:33
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
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Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца

Vprognoze.ru вчера в 15:37
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Хоккей

«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
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Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП

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Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36
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В Греции за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса

В Греции за сутки выявили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 13 обнаружены при контроле на въезде в страну.
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Lenta.ru вчера в 06:19
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге исключил возможность трансфера полузащитника леверкузенского «Байера» Кай Хаверца в мюнхенский клуб этим летом.
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Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
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Армия и оружие

Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей «Коалиция СВ»

Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей от самоходного артиллерийского орудия «Коалиция СВ». Характеристики боевого модуля позволяют это сделать.
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Общество

Во Владимирской области выявлены 49 новых носителей коронавируса

Владимир, 3 июля 2020, 13:09 — REGNUM Во Владимирской области 3 июля подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 06:09
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года

Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Общество

Еще у 6632 человек в России выявили коронавирус

Коронавирус обнаружили у 6632 человек в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в субботу, 4 июля.
Вечерняя Москва 03:30
Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Элла Суханова родила дочь

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Элла Суханова родила своего первенца.
Территория новостей 02 июля в 04:39
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Общество

Более 40 стран уведомили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Об отсутствии выбросов радиации Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили более 40 стран.
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Экономика

Бизнес получит дополнительные выплаты на борьбу с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19, сообщается на сайте правительства.
Вести.Ru 03:39
Энергетика

Транзит газа через Украину в первом полугодии снизился на 45%

Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии 2020 года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
ТАСС 01 июля в 06:27
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Армия и оружие

Украина впервые побомбила турецким «убийцей» российских «Панцирей»

В марте Минобороны Украины заявило, что Киев и Анкара прорабатывают планы по организации производства турецких ударных беспилотных комплексов на Украине.
Lenta.ru 03:01
Общество

Похудевший на 100 кг Максим Фадеев раскрыл детали своей диеты

Максим Фадеев и не подозревал, когда решил худеть, что к изменениям его тела будут прикованы миллионы внимательных глаз.
7Дней.ру 00:00
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
РИА Новости вчера в 20:03
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости вчера в 05:13
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Общество

Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата

Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ вчера в 12:52
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Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
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Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
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Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

CT news вчера в 05:55
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Во Владимире в ДТП на улице Студеная гора погибли мужчина и женщина

Серьезная авария случилась около шести часов утра 4 июля неподалеку от Областной филармонии.
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В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
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Футбол

Семак признан лучшим тренером РПЛ в июне

Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в июне, сообщает Twitter турнира.
Газета.Ru 03:21
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