Президент России Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в притоке мигрантов, передает ТАСС. По его словам, в России вскоре будет не хватать рабочих рук, а это является наиболее серьезным ограничителем роста экономики.

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

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