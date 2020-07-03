Страна крайне заинтересована в приезде гастарбайтеров, заявил в пятницу, 3 июля, президент Владимир Путин. В то же время в России число собственных безработных граждан к осени вырастет до 20 млн, считают эксперты.

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

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