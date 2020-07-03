Политика
Газета.RuПутин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Страна крайне заинтересована в приезде гастарбайтеров, заявил в пятницу, 3 июля, президент Владимир Путин. В то же время в России число собственных безработных граждан к осени вырастет до 20 млн, считают эксперты.
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Игры
В сети опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding
Evo-rus.com 05:11
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия 20:46
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
Как говорится в посте, это последнее видео, которое Зубрина записала перед смертью.
РИА Новости 11:24
Политика
Путин подписал указ о поправках в Конституцию
Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:29
Общество
В США установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США побит рекорд по числу заразившихся коронавирусом.
Российская газета 22:55
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости 09:40
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
Происшествия
В Якутии опрокинулся микроавтобус, пострадали шесть человек
В Якутии микроавтобус с 8 пассажирами не санкционированно съехал с трассы "Якутск — Ленск" на берег реки Лена.
Вести.Ru 22:22
Шоу-бизнес
Анна Плетнева впервые поделилась видео со своей свадьбы
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева в годовщину своей свадьбы опубликовала в Instagram видео с праздничной церемонии.
Вечерняя Москва 09:50
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия 20:43
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
В 2019 году Банк Англии принял решение не выдавать президенту Венесуэлы Мадуро золото на сумму свыше 1 млрд долларов.
Evo-rus.com 02:34
Наука
Ученые Сколтеха раскрыли тайну сверхтвердого материала
Ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) выяснили, что в структуре борида вольфрама обеспечивает этому материалу колоссальную твердость.
NewInform 13:09
Общество
Bloomberg: Boeing планирует прекратить выпуск Jumbo Jet
Компания не объявляла об этом официально, но из отчетности становится понятно, что через два года Boeing завершит строительство последних самолетов этого типа, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 20:24
Политика
Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок
Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости вчера в 11:51
Кино
Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США
Новый фильм-катастрофа российского актера Данилы Козловского выйдет в прокат в Северной Америке.
CT news 15:19
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Армия и оружие
СМИ сообщили об испытаниях танка Т-14 «Армата» в беспилотном режиме
В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко сообщил в интервью «РИА Новости», что беспилотный роботизированный вариант танка Т-14 «Армата» будет создан в 2018 году.
РБК 22:57
Происшествия
Оперштаб сообщил о 73 новых случаях коронавируса в Алтайском крае
За сутки в Алтайском крае выявили еще 73 новых случая коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 02:07
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни
На Чукотке и Колыме прогнозируются резкое понижение температуры и заморозки ночью.
РБК 03:48
Интернет
25 приложений для Android похищали учетные данные Facebook
Двадцать пять приложений для операционной системы Android, которые можно было загрузить со страниц интернет-магазина Google Play Store, являются вредоносными.
Goroday.ru 22:25
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform вчера в 11:18
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим по итогам второй практики Гран-при Австрии
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», показал лучшее время по итогам второй практики стартового этапа сезона.
Советский спорт 11:24
Общество
Повторный пик коронавируса начался в некоторых странах, сообщили в ВОЗ
В некоторых государствах наблюдается новый пик заболевания коронавирусной инфекцией.
Мойка78 20:38
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Общество
ПФР объяснил, в каком случае можно не дождаться детского пособия
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пособие в размере 10 тысяч рублей в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием.
URA.Ru 17:41
Общество
В Евросоюзе разъяснили критерии открытия границ на фоне пандемии
При составлении списка третьих стран, на которые распространяется снятие ограничений на поездки в Евросоюз, были использовала объективные критерии, но при этом их применение не осуществляется механически и требует дополнительной оценки ситуации.
Известия 22:13
Армия и оружие
Россия сделала США жесткое предупреждение насчет Калининграда
Китайские аналитики убеждены, что многие маневры, которые США предпринимают сейчас (вывод войск из Германии, сосредоточение в Польше), направлены на то, чтобы подобраться к российским границам и бросить вызов России.
ToDay News Ufa 15:19