Политика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Страна крайне заинтересована в приезде гастарбайтеров, заявил в пятницу, 3 июля, президент Владимир Путин. В то же время в России число собственных безработных граждан к осени вырастет до 20 млн, считают эксперты.
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Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Газета.Ru13:33

Путин: Россия нуждается в притоке новых граждан

RT на русском10:28

Путин заявил, что Россия заинтересована в притоке мигрантов

ТАСС10:03

Россия нуждается в притоке новых граждан, заявил Путин

РИА Новости10:14

Путин призвал в Россию мигрантов

Lenta.ru10:05

Путин предупредил о скорой «заметной» нехватке рабочих рук в России

РБК10:27

Путин заявил о необходимости притока мигрантов

Коммерсантъ10:01
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
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Наука

На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу

На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу. Об этом рассказали ученые в статье для репозитории препринтов arXiv.org.
Piter.tv вчера в 05:58
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Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
4,9K
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года

Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 12:58
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Политика

Новым премьером Франции стал курировавший снятие карантина Жан Кастекс

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром Жана Кастекса, который ранее был замруководителя администрации Елисейского дворца.
Аргументы и Факты 07:54
Шоу-бизнес

Хазанов опроверг информацию об экстренном вызове врачей

Народный артист России Геннадий Хазанов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что к нему из-за проблем с дыханием приехали медики скорой помощи.
НТВ 14:21
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Общество

ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса

Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции.
Lenta.ru 16:01
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
4,9K
Армия и оружие

Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд

"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru вчера в 10:28
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Происшествия

В США уволили полицейских за улыбки после удушения задержанного

Трое полицейских уволены и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой стражи порядка с улыбкой имитируют удушающий прием, при помощи которого задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
РИА Новости 17:35
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
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Здоровье

Львовские больницы заполнены на 95 процентов

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 46 763 случая COVID-19, скончались 1 212 человек, 20 558 пациентов выздоровели.
Новостной фронт 15:54
Политика

Текст обновленной Конституции РФ с поправками опубликован в Сети

Текст обновленной Конституции РФ с внесенными поправками опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
ФАН 18:14
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
2,6K
Общество

ФАС России возбудила дело против производителя порошка Ariel

ФАС России возбудила дело в отношении ООО Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.
Znak.com 07:46
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
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Футбол

«Локомотив» предложил Рыбусу новый контракт с понижением оклада

Москвичи предложили поляку новый контракт с понижением оклада. Договор 30-летнего поляка с «Локомотивом» действует до конца сезона.
Sport24.ru 17:41
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»

Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
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Политика

Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины, а неподконтрольные Киеву территории региона нацелены на расширение интеграционных процессов с РФ.
РИА Новости 09:42
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Наука

Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была обнаружена

ToDay News Ufa 30 июня в 03:57
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Здоровье

Онколог назвал опасную причину боли в области правого подреберья

Онколог Иван Карасев описал одну из возможных опасных причин появления боли в области правого подреберья.
Дни24 04:30
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На Украине растет показатель активных больных COVID-19 — глава Минздрава

На Украине показатель активных больных COVID-19 достиг 59,7 на 100 тыс. населения.
Украина.ру 03:30
Армия и оружие

ВМФ РФ приступил к подбору экипажей для двух новых вертолетоносцев

Членов команд отбирает Главкомат ВМФ РФ.
Evo-rus.com 03:55
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Общество

ПФР объяснил, в каком случае можно не дождаться детского пособия

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пособие в размере 10 тысяч рублей в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием.
URA.Ru 17:41
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Меган Маркл чувствовала себя незащищенной в королевской семье

"Друзья Меган никогда не видели ее в таком состоянии, поэтому они беспокоились о ней — особенно, когда она была беременна и чувствовала себя незащищенной дворцом, который не позволял дать отпор" Ранее представители The Mail on Sunday уже говорили, что не собираются сдаваться — журналисты утверждают, что не редактировали письмо Меган, и имели право публиковать отрывки из него.
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Погба и Фернандеш получили травмы после столкновения на тренировке

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Футбол

Атлетико — Мальорка 3:0

Metaratings 17:55
Общество

ПФР разъяснил россиянам новый порядок выплаты пенсий в июле

Как сообщили в пресс-службе ПФР, новый порядок оформлений, перерасчета и назначения пенсий начнет действовать в июле.
iReactor 13:30
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Наука

Ученые Сколтеха раскрыли тайну сверхтвердого материала

Ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) выяснили, что в структуре борида вольфрама обеспечивает этому материалу колоссальную твердость.
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