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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Глава государства подчеркнул "недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений" в связи с госпитализацией оппозиционера. Он также выразил "заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего".В источнике
С чего всё началось
«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на её руководство», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 13:42
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RT на русском

Путин и премьер Италии обсудили ситуацию вокруг Навального

RT на русскомвчера в 13:42
Коммерсантъ

Путин выразил заинтересованность в расследовании произошедшего с Навальным

Коммерсантъвчера в 14:19
Газета.Ru

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Газета.Ruвчера в 15:00
РБК

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

РБКвчера в 13:53
ТАСС

Путин провел переговоры с премьером Италии

ТАССвчера в 14:33
Фонтанка.Ру

Путин заявил премьеру Италии о недопустимости «скороспелых и необоснованных обвинений» из-за госпитализации Навального

Фонтанка.Рувчера в 13:29
РИА Новости

Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус

РИА Новостивчера в 13:26

Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»

Поединок состоялася в Эдмонтоне на стадионе «Родерс Плэйс» и закончилась победой «Далласа» со счетом 5:2.Одним из героев встречи стал росийский нападающий Александр Радулов, который в этом матче отметился результативной передачей и забил победный гол в этой встрече.
Vprognoze.ru25 августа в 04:40

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
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Лукашенко оценил потери Белоруссии от «хождения по улицам»

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова, кроме прочего они обсудили тему исполнения государственного бюджета, передает агентство БЕЛТА.
Радио Sputnik25 августа в 06:27
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Lada 4x4 признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Эксперты известного британского издания Autocar, посвященного автомобилям, назвали российский внедорожник Lada "Нива" и седан "ВАЗ-2105" одними из самых "долгоживущих", включив их в список из 35 проверенных временем моделей.
32CARS.ru23:10
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