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РБК
РБК

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Президент Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который впал в кому 20 августа. Об этом говорится на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на её руководство», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 13:42
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ТАСС

Путин провел переговоры с премьером Италии

ТАССвчера в 14:33
Коммерсантъ

Путин выразил заинтересованность в расследовании произошедшего с Навальным

Коммерсантъвчера в 14:19
RT на русском

Путин и премьер Италии обсудили ситуацию вокруг Навального

RT на русскомвчера в 13:42
Комсомольская правда

Путин обсудил с премьером Италии ситуацию с Навальным

Комсомольская правдавчера в 13:53
РБК

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

РБКвчера в 13:53
Фонтанка.Ру

Путин заявил премьеру Италии о недопустимости «скороспелых и необоснованных обвинений» из-за госпитализации Навального

Фонтанка.Рувчера в 13:29
РИА Новости

Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус

РИА Новостивчера в 13:26

Песков прокомментировал инцидент между военными РФ и США в Сирии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал ДТП с участием российских и американских военнослужащих, которое произошло на северо-востоке Сирии.
Московский Комсомолец18:15
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Игромания.ру25 августа в 03:41
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Интерфаксвчера в 04:07
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В США не располагают данными о вмешательствах в голосование по почте

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