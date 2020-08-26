Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

ТК Звезда 22

Президент Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который впал в кому 20 августа. Об этом говорится на сайте Кремля.