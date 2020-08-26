Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным
Президент Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который впал в кому 20 августа. Об этом говорится на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на её руководство», — говорится
в сообщении.
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