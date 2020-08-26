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РБК
РБК

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Президент Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который впал в кому 20 августа. Об этом говорится на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на её руководство», — говорится
 в сообщении.
RT на русском13:42
Подробнее о событии
ТАСС

Путин провел переговоры с премьером Италии

ТАСС14:33
Московский Комсомолец

Путин обсудил с премьером Италии Навального и Белоруссию

Московский Комсомолец13:36
РБК

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

РБК13:53
Комсомольская правда

Путин обсудил с премьером Италии ситуацию с Навальным

Комсомольская правда13:53
RT на русском

Путин и премьер Италии обсудили ситуацию вокруг Навального

RT на русском13:42
Коммерсантъ

Путин выразил заинтересованность в расследовании произошедшего с Навальным

Коммерсантъ14:19
РИА Новости

Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус

РИА Новости13:26

Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInform08:25
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Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
Evo-rus.comвчера в 02:01
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
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