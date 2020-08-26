Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Глава государства подчеркнул "недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений" в связи с госпитализацией оппозиционера. Он также выразил "заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего".