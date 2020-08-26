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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Глава государства подчеркнул "недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений" в связи с госпитализацией оппозиционера. Он также выразил "заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего".В источнике
С чего всё началось
«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на её руководство», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 13:42
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ТАСС

Путин провел переговоры с премьером Италии

ТАССвчера в 14:33
Фонтанка.Ру

Путин заявил премьеру Италии о недопустимости «скороспелых и необоснованных обвинений» из-за госпитализации Навального

Фонтанка.Рувчера в 13:29
Газета.Ru

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Газета.Ruвчера в 15:00
РБК

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

РБКвчера в 13:53
RT на русском

Путин и премьер Италии обсудили ситуацию вокруг Навального

RT на русскомвчера в 13:42
Коммерсантъ

Путин выразил заинтересованность в расследовании произошедшего с Навальным

Коммерсантъвчера в 14:19
РИА Новости

Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус

РИА Новостивчера в 13:26

Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев заявил, что вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса россиянам удастся лишь к лету 2021 года.
Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19
Газета.Ruвчера в 07:29
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Россия ответила на расширение санкций США

Игнорируется тот факт, что международное сообщество в лице ОЗХО еще в 2017 году подтвердило полное выполнение Россией положений соответствующей Конвенции в части ликвидации имеющихся запасов химоружия. Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям.
Анатолий Антонов
Российский политик
Lenta.ru21:38
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Программа «Сфера» объединит более 500 российских спутников к 2030 году

Москва, 25 августа 2020, 12:33 — REGNUM Перспективная программа комплексного развития космических информационных технологий «Сфера» представлена Роскосмосом в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».
REGNUM25 августа в 05:33
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
5

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
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Пенс дал согласие баллотироваться в вице-президенты США

Вице-президент США Майкл Помпео на съезде Республиканской партии США, прошедшей в Форте-Макгенри в Балтиморе (штат Мэриленд), дал официальное согласие на участие в предстоящих в США в ноябре выборах в качестве кандидата на пост вице-президента от Республиканской партии.
РБК23:47

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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