Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным
Смотрите также
Военные США пострадали в столкновении с патрулем России в Сирии
В Москве прошла премьера фильма «Вратарь галактики» с Ефремовым
ASUS представила линейку смартфонов ZenFone 7
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку
Глава государства подчеркнул "недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений" в связи с госпитализацией оппозиционера. Он также выразил "заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего".В источнике
С чего всё началось
«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на её руководство», — говорится
в сообщении.
Подробнее о событии