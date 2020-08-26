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РБК
РБК

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Президент Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который впал в кому 20 августа. Об этом говорится на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на её руководство», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 13:42
Подробнее о событии
ТАСС

Путин провел переговоры с премьером Италии

ТАССвчера в 14:33
Коммерсантъ

Путин выразил заинтересованность в расследовании произошедшего с Навальным

Коммерсантъвчера в 14:19
RT на русском

Путин и премьер Италии обсудили ситуацию вокруг Навального

RT на русскомвчера в 13:42
Комсомольская правда

Путин обсудил с премьером Италии ситуацию с Навальным

Комсомольская правдавчера в 13:53
РБК

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

РБКвчера в 13:53
Фонтанка.Ру

Путин заявил премьеру Италии о недопустимости «скороспелых и необоснованных обвинений» из-за госпитализации Навального

Фонтанка.Рувчера в 13:29
РИА Новости

Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус

РИА Новостивчера в 13:26

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Газета.Ruвчера в 08:44
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич отказалась давать показания и не стала свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете, пишет Tut.by.
Городовойвчера в 09:29
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В Госдепе ответили на запуск Китаем ракет для «запугивания США»

Вашингтон, 27 августа 2020, 03:12 — REGNUM В Китае сильно заблуждаются, если считают, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, написал 26 августа спецпосланник Госдепа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.
REGNUM20:12
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.
РИА Новостивчера в 16:52
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Пять рекомендуемых врачами продуктов для включения в завтрак при диабете

Врачи констатируют, что завтрак является очень важным приемом пищи для диабетиков, поскольку долгое голодание может быть вредным для них, если они принимают лекарства, регулирующие уровень сахара в крови.
MedikForum.ru23 августа в 23:00

Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
Evo-rus.com25 августа в 02:01
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