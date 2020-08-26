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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Глава государства подчеркнул "недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений" в связи с госпитализацией оппозиционера. Он также выразил "заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего".В источнике
С чего всё началось
«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на её руководство», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 13:42
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ТАСС

Путин провел переговоры с премьером Италии

ТАССвчера в 14:33
Вечерняя Москва

Кремль выразил заинтересованность в причинах инцидента с Навальным

Вечерняя Москвавчера в 05:50
Газета.Ru

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Газета.Ruвчера в 15:00
РБК

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

РБКвчера в 13:53
RT на русском

Путин и премьер Италии обсудили ситуацию вокруг Навального

RT на русскомвчера в 13:42
РИА Новости

Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус

РИА Новостивчера в 13:26
Коммерсантъ

Путин выразил заинтересованность в расследовании произошедшего с Навальным

Коммерсантъвчера в 14:19

ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле
Ведомости02:41
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Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии

В результате инцидента, произошедшего 25 августа, по вине военнослужащих РФ пострадал экипаж американского броневика, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.
Ридус17:32
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) "как минимум 1 тыс. пользователей" в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК17:00
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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Тренер «Локомотива»: Чорлука получил травму в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука был заменен из-за травмы в матче 5-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич.
РИА Новостивчера в 14:10

В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известия23:58
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