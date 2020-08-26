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РБК
РБК

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Президент Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который впал в кому 20 августа. Об этом говорится на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на её руководство», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 13:42
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ТАСС

Путин провел переговоры с премьером Италии

ТАССвчера в 14:33
Коммерсантъ

Путин выразил заинтересованность в расследовании произошедшего с Навальным

Коммерсантъвчера в 14:19
РИА Новости

Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус

РИА Новостивчера в 13:26
РБК

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

РБКвчера в 13:53
RT на русском

Путин и премьер Италии обсудили ситуацию вокруг Навального

RT на русскомвчера в 13:42
Фонтанка.Ру

Путин заявил премьеру Италии о недопустимости «скороспелых и необоснованных обвинений» из-за госпитализации Навального

Фонтанка.Рувчера в 13:29
Газета.Ru

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Газета.Ruвчера в 15:00

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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В Новосибирске найдено тело пропавшего подростка с аутизмом

Тело 14-летнего подростка с аутизмом, пропавшего в Новосибирске во время прогулки с отцом почти два месяца назад, обнаружили в лесном массиве без признаков насильственной смерти, сообщила в четверг журналистам представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
РИА Новости02:35
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«Ванкувер» обыграл «Вегас» и сравнял счёт в серии

В среду, 26 августа, «Ванкувер Кэнакс» обыграл «Вегас Голден Найтс» во втором матче полуфинальной серии (Западная конференция) со счётом: 5:2. Самым результативным игроком матча стал нападающий победившей команды Тайлер Тоффоли – 3 очка (гол + 2 передачи).
ГЛАС.RUвчера в 00:22