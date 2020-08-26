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РБК
РБК

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Президент Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который впал в кому 20 августа. Об этом говорится на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на её руководство», — говорится
 в сообщении.
RT на русском13:42
Подробнее о событии
ТАСС

Путин провел переговоры с премьером Италии

ТАСС14:33
Московский Комсомолец

Путин обсудил с премьером Италии Навального и Белоруссию

Московский Комсомолец13:36
РБК

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

РБК13:53
Комсомольская правда

Путин обсудил с премьером Италии ситуацию с Навальным

Комсомольская правда13:53
RT на русском

Путин и премьер Италии обсудили ситуацию вокруг Навального

RT на русском13:42
Коммерсантъ

Путин выразил заинтересованность в расследовании обстоятельств произошедшего с Навальным

Коммерсантъ14:19
РИА Новости

Путин обсудил с премьером Италии Белоруссию, Ливию и коронавирус

РИА Новости13:26

На закрытии кинофестиваля «Восток & Запад» назовут победителей

Традиционных золотых сарматских львов вручат победителям в таких номинациях, как «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучший режиссер» в международной и российской программе, а также конкурсе короткометражных фильмов «Шаг».
На закрытии кинофестиваля «Восток & Запад» назовут победителей
Orenonline.ru07:20
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«Спартак» на выезде обыграл «Ротор» в матче чемпионата России

В матче пятого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде обыграл волгоградский "Ротор" – 1:0. Единственный мяч в стане победителей забил Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти на 55-й минуте.
Вести.Ru13:25

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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РФПИ объявил начало третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной в Центре имени Гамалеи, начались в Москве, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Ведомости13:06
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Тренер «Локомотива»: Чорлука получил травму в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука был заменен из-за травмы в матче 5-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич.
РИА Новости14:10

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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