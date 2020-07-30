Политика
ИзвестияПутин поручил решить проблему химотходов в Иркутской области
Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву подготовить программу строительства газохимического комплекса в регионе.
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Общество
Выплату в 10 тысяч рублей получат россияне с детьми от 16 до 18 лет
В июне «президентские» выплаты полагались российским семьям, в которых есть ребенок в возрасте от 3-х до 16-ти лет.
Evo-rus.com 08:43
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Компания Kia Motors официально представила полноразмерный минивэн Carnival четвертого поколения. Новинка появится и на российском рынке.
32CARS.ru 01:31
Происшествия
Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года
Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
РИА Новости 09:26
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
Общество
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
Авто
В Беларуси планируется производство моторов для Geely
«БелДжи» откроет в Беларуси еще один завод, где будут выпускать двигатели для автомобилей Geely по полному циклу.
Тарантас Ньюс 02:59
Здоровье
Минздрав запустит федеральный центр аккредитации специалистов
Решение о создании ФАЦ обусловлено ежегодным ростом числа специалистов, подлежащих аккредитации, а также увеличением количества аккредитационных комиссий, подкомиссий, площадок для проведения аккредитации.
Vademecum вчера в 13:54
Технологии
Социологи составили рейтинг мобильных операторов
Среди абонентов Билайна и Мегафона число негативно оценивающих опыт пользования услугами оказался наибольшим — 41% и 40% соответственно оказались не готовы рекомендовать оператора другим людям.
News.ru 09:23
Политика
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией коронавируса
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:39
Общество
Минобрнауки назвало минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Министерство образования и науки Российской Федерации недавно опубликовало приказ, который установил минимальное количество баллов Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы.
Социальный Псков 07:30
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
Происшествия
В Воронеже из Голубого озера достали тело мужчины
Горожане, отдыхавшие на берегу Голубого озера в микрорайоне Отрожка, обнаружили в водоеме труп мужчины.
Kursk.com 05:31
Авто
Набор доработок для Mercedes-Benz GLB представило ателье «Brabus»
Внешне GLB 250 получил фирменную решетку радиатора от «Brabus», переработанный бампер, который включил вертикальные вставки в боковых воздухозаборниках, насадки на глушитель в черном цвете, диаметром в 9 см и спойлер из двух секций.
ГЛАС.RU 08:56
Общество
В Казахстане ввели обязательное ношение масок на улице
Министерство здравоохранения Казахстана обязало граждан республики носить на улице медицинские маски, нарушителей этого требования будут штрафовать, сообщил в четверг глава ведомства Алексей Цой.
РИА Новости 08:19
Политика
Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости 04:55
Авто
В Южной Корее автомобиль Tesla Model 3 проверят на наличие дефектов
Сеул, 29 июля 2020, 13:43 — REGNUM В Южной Корее проведут проверку автомобилей американской компании Tesla Model 3 на наличие дефектов.
REGNUM вчера в 06:43
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Гаджеты
Вентилятор ADATA XPG Vento 120 получил RGB-подсветку
Компания ADATA пополнила ассортимент корпусных вентиляторов моделями XPG Vento 120 и Vento 120 ARGB, которые обойдутся в 8 и 17 долларов соответственно.
Megaobzor.com 06:42
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Космос
На сделанном NASA снимке Солнца замечен странный объект
Актуальные Новости 28 июля в 12:01
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Происшествия
Суд арестовал боксера Старцева, который в драке убил жителя Барнаула
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:04
Шоу-бизнес
Катя Жужа показала подписчикам послеродовой живот
Вчера популярная телеведущая Катя Жужа поделилась со своими поклонниками радостной новостью. Она сообщила, что родила второго ребенка.
Bimru.ru вчера в 08:56
Общество
Больница в Инкермане заполнена пациентами с кишечной инфекцией
Больница в Инкермане переполнена пациентами из-за распространения кишечной инфекции в Севастополе.
Новый Севастополь вчера в 06:07
Общество
Дмитрий Самойлов уволил своего заместителя и главу Кировского района
Временно исполняющим обязанности главы Кировского района назначен Владимир Цветов вместо Владимира Хлебникова, также покидает «пост по собственному желанию» заместитель мэра Ольга Немирова.
Properm.ru 07:34
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Общество
В Иваново открыт реконструированный железнодорожный вокзал
Сегодня, 30 июля 2020 года, после масштабной реконструкции был открыт железнодорожный вокзал города Иваново.
SMINEWS в Иванове 08:12
Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05