Политика

ИзвестияИзвестияПутин поручил решить проблему химотходов в Иркутской области

Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву подготовить программу строительства газохимического комплекса в регионе.
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Игорь Кобзев попросил помощи у президента и Путин не отказал

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Путин поручил решить проблему химотходов в Иркутской области

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Путин ждет доклада о работе в Усолье-Сибирском через три месяца

РИА Новости07:42
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Общество

Выплату в 10 тысяч рублей получат россияне с детьми от 16 до 18 лет

В июне «президентские» выплаты полагались российским семьям, в которых есть ребенок в возрасте от 3-х до 16-ти лет.
Evo-rus.com 08:43
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Авто

Kia представил новый Carnival, который появится в России

Компания Kia Motors официально представила полноразмерный минивэн Carnival четвертого поколения. Новинка появится и на российском рынке.
32CARS.ru 01:31
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Происшествия

Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года

Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
РИА Новости 09:26
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Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
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Общество

Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
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Авто

В Беларуси планируется производство моторов для Geely

«БелДжи» откроет в Беларуси еще один завод, где будут выпускать двигатели для автомобилей Geely по полному циклу.
Тарантас Ньюс 02:59
Здоровье

Минздрав запустит федеральный центр аккредитации специалистов

Решение о создании ФАЦ обусловлено ежегодным ростом числа специалистов, подлежащих аккредитации, а также увеличением количества аккредитационных комиссий, подкомиссий, площадок для проведения аккредитации.
Vademecum вчера в 13:54
Технологии

Социологи составили рейтинг мобильных операторов

Среди абонентов Билайна и Мегафона число негативно оценивающих опыт пользования услугами оказался наибольшим — 41% и 40% соответственно оказались не готовы рекомендовать оператора другим людям.
News.ru 09:23
Политика

Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией коронавируса

Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:39
106
Общество

Минобрнауки назвало минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Министерство образования и науки Российской Федерации недавно опубликовало приказ, который установил минимальное количество баллов Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) для поступления в вузы.
Социальный Псков 07:30
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
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Происшествия

В Воронеже из Голубого озера достали тело мужчины

Горожане, отдыхавшие на берегу Голубого озера в микрорайоне Отрожка, обнаружили в водоеме труп мужчины.
Kursk.com 05:31
Авто

Набор доработок для Mercedes-Benz GLB представило ателье «Brabus»

Внешне GLB 250 получил фирменную решетку радиатора от «Brabus», переработанный бампер, который включил вертикальные вставки в боковых воздухозаборниках, насадки на глушитель в черном цвете, диаметром в 9 см и спойлер из двух секций.
ГЛАС.RU 08:56
Общество

В Казахстане ввели обязательное ношение масок на улице

Министерство здравоохранения Казахстана обязало граждан республики носить на улице медицинские маски, нарушителей этого требования будут штрафовать, сообщил в четверг глава ведомства Алексей Цой.
РИА Новости 08:19
1
Политика

Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости 04:55
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Авто

В Южной Корее автомобиль Tesla Model 3 проверят на наличие дефектов

Сеул, 29 июля 2020, 13:43 — REGNUM В Южной Корее проведут проверку автомобилей американской компании Tesla Model 3 на наличие дефектов.
REGNUM вчера в 06:43
Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
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Гаджеты

Вентилятор ADATA XPG Vento 120 получил RGB-подсветку

Компания ADATA пополнила ассортимент корпусных вентиляторов моделями XPG Vento 120 и Vento 120 ARGB, которые обойдутся в 8 и 17 долларов соответственно.
Megaobzor.com 06:42
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Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
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Космос

На сделанном NASA снимке Солнца замечен странный объект

Актуальные Новости 28 июля в 12:01
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Политика

Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией

Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
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Происшествия

Суд арестовал боксера Старцева, который в драке убил жителя Барнаула

Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:04
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Шоу-бизнес

Катя Жужа показала подписчикам послеродовой живот

Вчера популярная телеведущая Катя Жужа поделилась со своими поклонниками радостной новостью. Она сообщила, что родила второго ребенка.
Bimru.ru вчера в 08:56
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Общество

Больница в Инкермане заполнена пациентами с кишечной инфекцией

Больница в Инкермане переполнена пациентами из-за распространения кишечной инфекции в Севастополе.
Новый Севастополь вчера в 06:07
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Общество

Дмитрий Самойлов уволил своего заместителя и главу Кировского района

Временно исполняющим обязанности главы Кировского района назначен Владимир Цветов вместо Владимира Хлебникова, также покидает «пост по собственному желанию» заместитель мэра Ольга Немирова.
Properm.ru 07:34
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Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
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Общество

В Иваново открыт реконструированный железнодорожный вокзал

Сегодня, 30 июля 2020 года, после масштабной реконструкции был открыт железнодорожный вокзал города Иваново.
SMINEWS в Иванове 08:12
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Космос

Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
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Политика

Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске

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