Коронавирус
РИАМОПутин заявил о замедлении инфляции в РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин во время онлайн-совещания по реализации мер поддержки экономики отметил, что инфляция в России замедляется, сообщает Газета.ru.
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Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
РИА Новости вчера в 09:20
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
RT на русском 05:18
Политика
Зеленский заявил об отсутствии языкового вопроса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что языковой вопрос не стоит на повестке дня в стране.
Lenta.ru 06:51
Политика
Зеленский призвал проверить сведения о влиянии Байдена на Порошенко
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю года с инаугурации призвал проверить сведения о влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 05:00
Политика
Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 05:27
Общество
«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле
"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Общество
Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом
Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ведомости 07:08
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня вчера в 08:34
Политика
Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития
Азер Талыбов освобожден от должности замминистра экономического развития РФ в связи с переходом на другую работу, сообщили в Минэкономразвития.
РИА Новости 05:21
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Единоборства
Фрэнсис Нганну дал прогноз на бой с Джоном Джонсом
FightTime.ru 01:43
Здоровье
В России могут запретить непривитым детям посещать детсады и школы
Предложения ограничить доступ непривитых детей образовательные организации озвучивались неоднократно, однако пока реализованы не были.
Activityedu.ru 04:55
Финансы
Рубль вырос к доллару и снизился к евро при открытии торгов
Доллар начал торги на Московской бирже с небольшого снижения, евро – с роста.
Вести.Ru 03:26
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос вчера в 14:38
Общество
Голикова рассказала о росте числа безработных на 30% за нерабочие дни
За нерабочий период в России число безработных почти достигло 1,7 млн человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 05:34
Политика
Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Общество
В Сингапуре суд впервые вынес смертный приговор по Zoom
Верховный суд Сингапура впервые вынес смертный приговор во время видеоконференции в сервисе Zoom, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 05:37
Происшествия
В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки
Сотрудники полиции совместно с силовиками из управления ФСБ по Оренбургской области задержали главу муниципального района при получении взятки в размере 200 тысяч рублей у предпринимателя за покровительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 05:30
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
Где в Самарской области нашли коронавирус за сутки
Региональный оперативный штаб опубликовал данные статистики по заболевшим коронавирусом в Самарской области за сутки.
ГТРК Самара 18 мая в 05:23
Общество
В Свердловской области число случаев коронавируса превысило 3000
Уральский меридиан 03:39
Здоровье
В Пермском крае выявили 53 новых случая коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 03:37
Здоровье
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Регион 64 18 мая в 05:09