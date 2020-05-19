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РИАМОРИАМОПутин заявил о замедлении инфляции в РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время онлайн-совещания по реализации мер поддержки экономики отметил, что инфляция в России замедляется, сообщает Газета.ru.
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Путин отметил замедление инфляции в России

Московский Комсомолецвчера в 09:05

Путин: рубль начал укрепляться

News.ruвчера в 08:54

Путин заявил, что инфляция в России замедляется, рубль начал укрепляться

ТАССвчера в 08:40

Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении рубля

ТК Звездавчера в 08:44

Путин: инфляция в России немного замедляется

РИА Новостивчера в 08:42

Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении курса рубля

РЕН ТВвчера в 08:53

Путин заявил о замедлении инфляции в России

Газета.Ruвчера в 09:33
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Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

РИА Новости вчера в 09:20
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Футбол

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко

RT на русском 05:18
Политика

Зеленский заявил об отсутствии языкового вопроса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что языковой вопрос не стоит на повестке дня в стране.
Lenta.ru 06:51
Политика

Зеленский призвал проверить сведения о влиянии Байдена на Порошенко

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю года с инаугурации призвал проверить сведения о влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 05:00
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Политика

Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 05:27
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Общество

«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле

"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
Общество

В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
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Общество

Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом

Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ведомости 07:08
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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Музыка

Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня вчера в 08:34
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Политика

Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития

Азер Талыбов освобожден от должности замминистра экономического развития РФ в связи с переходом на другую работу, сообщили в Минэкономразвития.
РИА Новости 05:21
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Общество

В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь

Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
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Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
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Единоборства

Фрэнсис Нганну дал прогноз на бой с Джоном Джонсом

FightTime.ru 01:43
Здоровье

В России могут запретить непривитым детям посещать детсады и школы

Предложения ограничить доступ непривитых детей образовательные организации озвучивались неоднократно, однако пока реализованы не были.
Activityedu.ru 04:55
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Происшествия

Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат попросил об УДО

РЕН ТВ 06:50
Финансы

Рубль вырос к доллару и снизился к евро при открытии торгов

Доллар начал торги на Московской бирже с небольшого снижения, евро – с роста.
Вести.Ru 03:26
6
Общество

Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 15:30
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой

Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос вчера в 14:38
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Общество

Голикова рассказала о росте числа безработных на 30% за нерабочие дни

За нерабочий период в России число безработных почти достигло 1,7 млн человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 05:34
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Политика

Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
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Общество

В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
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Общество

В Сингапуре суд впервые вынес смертный приговор по Zoom

Верховный суд Сингапура впервые вынес смертный приговор во время видеоконференции в сервисе Zoom, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 05:37
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Происшествия

В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки

Сотрудники полиции совместно с силовиками из управления ФСБ по Оренбургской области задержали главу муниципального района при получении взятки в размере 200 тысяч рублей у предпринимателя за покровительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 05:30
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
4,4K
Общество

Где в Самарской области нашли коронавирус за сутки

Региональный оперативный штаб опубликовал данные статистики по заболевшим коронавирусом в Самарской области за сутки.
ГТРК Самара 18 мая в 05:23
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Общество

В Свердловской области число случаев коронавируса превысило 3000

Уральский меридиан 03:39
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Здоровье

В Пермском крае выявили 53 новых случая коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 03:37
70
Здоровье

Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области

Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Регион 64 18 мая в 05:09
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