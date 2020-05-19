Коронавирус
Газета.RuПутин сообщил о замедлении инфляции в России и укреплении рубля
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедлилась инфляция, а также укрепился курс рубля.
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Футбол
«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на «Камп Ноу»
"Барселона" проведет остаток игр чемпионата Испании на стадионе "Камп Ноу". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:58
Политика
Минобороны Чехии отказывается передать России памятник маршалу Коневу
Прага, 19 мая 2020, 23:55 — REGNUM Министерство обороны Чехии не может передать России памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, так как он принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не военному ведомству страны, сообщается в тексте ответа чешского министра обороны Лубомира Метнара на письмо главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.
REGNUM 16:55
Политика
Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам
Более тщательный подход к формулировке норм постановления правительства о выплатах работающим с больными коронавирусной инфекции COVID-19 медикам помог бы избежать возникших в последние недели проблем.
РБК 11:07
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
Гаджеты
Xiaomi готовит к выходу электрические самокаты Mi Scooter 1S и Mi Scooter Pro 2
3DNews 15:35
Политика
Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США
Палестина приняла решение разорвать все договоренности с Израилем и США.
Lenta.ru 16:27
Общество
Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня
Туристический сектор в ряде регионов России начнёт поэтапный выход из режима ограничений с 1 июня.
RT на русском 17:19
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 13:55
Общество
Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила почти 250 интернет-ресурсов с фейковой курьерской доставкой товаров из интернет-магазинов, данные ресурсов направлены регистраторам доменных имен для дальнейшей блокировки, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 17:12
Происшествия
В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца
Российская газета 06:58
Музыка
Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»
Пятый канал вчера в 03:10
Гаджеты
AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3
Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews 13:43
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
Игры
Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?
Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
Армия и оружие
В России создали материал для маскировки военной техники под сугробы
Холдинг «Росэлектроника» представил свою новую разработку — радиопоглощающий материал для снежной местности, позволяющий снизить дальность обнаружения военной техники.
Известия 17 мая в 02:29
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Здоровье
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Общество
Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве
В Москве с понедельника, 25 мая, откроют МФЦ, заявил мэр столицы Сергей Собянин, предает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:15
Спорт
Дегтярев: Государство постепенно уходит из профессионального спорта
Дегтярев подчеркнул, что государство берет курс на оздоровление нации: "чтобы люди имели возможность заниматься физкультурой во дворе", а многие спортивные секции становились бесплатными.
МК-Спорт 11:19
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Общество
Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России
Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Интерфакс 16:38
Общество
Bloomberg: В Китае более 100 млн человек снова попали под карантин
На северо-востоке Китая из-за новых случаев коронавируса под карантинные меры попали около 108 миллионов местных жителей, об этом сообщает агентство Bloomberg, уточняя, что в провинции Цзилинь зафиксированы 34 новых случая COVID-19.
Российская газета 01:51
Энергетика
Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
Киберспорт
Treyarch празднует 10-летие вселенной Call of Duty: Black Ops
Дебютный трейлер Black Ops от 18 мая 2010 года В этом году, к слову, Treyarch должна выпустить свою новую Call of Duty.
Игромания.ру вчера в 12:26