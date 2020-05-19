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Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападПутин заявил о замедлении инфляции в России

Российские власти сделали прогнозы о поведении главных экономических показателей в ближайшее время. Во вторник, 19 мая, президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедляется инфляция. Он сказал об этом на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».
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Рубль научился справляться с мировыми кризисами

Взгляд.рувчера в 14:20

Путин заявил, что инфляция в России замедляется, рубль начал укрепляться

ТАССвчера в 08:40

Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении курса рубля

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Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении рубля

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Путин: инфляция в России немного замедляется

РИА Новостивчера в 08:42

Путин отметил замедление инфляции в России

Московский Комсомолецвчера в 09:05

Путин заявил о замедлении инфляции в России

Газета.Ruвчера в 09:33
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Общество

В Иркутской области с 20 мая введут масочный режим

С 20 мая в Иркутской области вводят масочный режим.
Вести Иркутск 18 мая в 09:42
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 мая

Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил Сергей Собянин.
РБК 00:47
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
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Армия и оружие

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM вчера в 15:45
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Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 18 мая в 05:41
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ вчера в 03:38
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Футбол

Саенко: я был первым номером в трансферном листе Клоппа

Практически всегда забивал голы его «Майнцу». В 19-20 лет я шёл первым номером в его трансферном списке. Он очень хочет меня заполучить.
Metaratings вчера в 17:31
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
1,3K
Политика

Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики

Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
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Общество

Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО

Как КИИ переводят на отечественное Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к ним до 1 сентября должно утвердить правительство.
РБК вчера в 23:00
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Игры

Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V

Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Общество

Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru вчера в 15:18
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
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Общество

В Волгоградской области заработал масочно-перчаточный режим

Ольга Зубарева, занимающая должность главного санитарного врача Волгоградской области, считает, что не стоит новую меру воспринимать как «драконовскую».
Московский Комсомолец 00:09
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Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Газета.Ru вчера в 17:24
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Армия и оружие

Украинские военные убили двух бойцов ополчения в Донбассе

Росбалт 18 мая в 02:44
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Общество

В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях

Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM вчера в 00:44
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Авто

Новый Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4

Новый кроссовер Geely Boyue Pro (появится в России под именем Atlas Pro), вышедший на китайский рынок осенью 2019 года, стал популярнее Toyota RAV4.
Автоновости дня 18 мая в 04:43
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Общество

В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь

Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
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Политика

На Украине отмечается годовщина прихода к власти Владимира Зеленского

До двух третей избирателей заявляют, что недовольны действиями в разрешении кризиса в Донбассе, столько же не поддерживают действия властей в борьбе с коронавирусом.
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Наука

Циркуляция океана может стать ключом к поиску жизни на экзопланетах

V-kosmose.com вчера в 02:34
Происшествия

В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова

Российская газета вчера в 08:07
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Шоу-бизнес

Актриса Наталья Назарова с трудом выживает в нищете и одиночестве

Мамы Назаровой не стало примерно 20 лет назад, после этого женщина живет в полном одиночестве.
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Здоровье

В Приморье поступило около 30 тысяч защитных костюмов для врачей

«Еще одна партия защитных комбинезонов, почти 30 тысяч штук, поступила в Приморье», — говорится в сообщении и уточняется, что 17,4 тысячи из данного числа будут переданы краевым медицинским учреждениям.
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Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса

Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен почти у 700 человек

Абакан, 20 мая 2020, 06:43 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 мая в правительстве республики.
REGNUM вчера в 23:43
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