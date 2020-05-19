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Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыПутин: инфляция в России замедляется, рубль начал укрепляться

Президент России Владимир Путин отметил замедление инфляции в РФ и укрепление курса рубля.
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Путин отметил замедление инфляции в России

Московский Комсомолецвчера в 09:05

Путин заявил о замедлении инфляции в России

Газета.Ruвчера в 09:33

Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении курса рубля

РЕН ТВвчера в 08:53

Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении рубля

ТК Звездавчера в 08:44

Путин: инфляция в России немного замедляется

РИА Новостивчера в 08:42

Путин заявил, что инфляция в России замедляется, рубль начал укрепляться

ТАССвчера в 08:40

Путин: рубль начал укрепляться

News.ruвчера в 08:54
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Происшествия

Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке

ТАСС вчера в 14:02
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Общество

В Волгоградской области заработал масочный режим

Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что региональная администрация подписала постановление о введении обязательного правила ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах.
Волгоградская правда вчера в 22:36
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Авто

Компания Renault намерена отказаться от трех моделей

Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань 18 мая в 02:15
25
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
2,1K
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
2,1K
Общество

Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей

Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность вчера в 08:39
37
Общество

Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости вчера в 14:02
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Шоу-бизнес

Актер из «Сумерек» Тайри Бойс с подругой найдены мертвыми в Лас-Вегасе

Грегори Тайри Бойс родился 5 декабря 1989 года в Лас-Вегасе.
Российская газета вчера в 07:49
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Общество

Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 11:18
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Общество

В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов

Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
Газета.Ru вчера в 11:20
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Происшествия

В жилом доме в Энгельсе рухнули два лестничных марша

Два лестничных марша обрушились в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области, пострадала женщина.
ТАСС 01:35
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Наука

Строение кисти австралопитека указало на двойное использование рук

Антропологи заметили, что особенности строения кисти древнего австралопитека указывают на «двойное» использование им своих рук.
МедиаПоток вчера в 14:26
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Единоборства

Владимир Путин держит на личном контроле лечение Абдулманапа Нурмагомедова

Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с Хабибом Нурмагомедовым и держит под личным контролем лечение отца действующего чемпиона UFC, который находится в тяжелом положении в одном из московских военных госпиталей.
FightTime.ru 00:46
Энергетика

Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии

Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru 18 мая в 12:19
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Игры

Разработчик выпустил новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition

Компания 2K Games выпустила новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition. Игра выйдет 28 августа, уже доступен предзаказ.
Чемпионат вчера в 14:34
37
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26
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Кино

Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести

Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Общество

В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек

Уральский меридиан вчера в 03:46
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Общество

Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО

Как КИИ переводят на отечественное Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к ним до 1 сентября должно утвердить правительство.
РБК вчера в 23:00
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Политика

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
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Происшествия

Суд в Южно-Сахалинске оштрафовал местного жителя на 300 тыс. рублей за фейк о коронавирусе

Южно-Сахалинский городской суд в среду назначил местному жителю наказание в виде штрафа на сумму в 300 тыс. рублей за распространение недостоверной информации о неэффективных мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.
ТАСС 00:28
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Политика

Парламент Венгрии запретил трансгендерам менять пол в документах

Парламент Венгрии принял закон, который запрещает трансгендерам менять пол в документах. Об этом 20 мая сообщает Би-би-си.
Телеканал RTVI вчера в 18:27
Футбол

«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»

Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
Vprognoze.ru 18 мая в 06:48
Армия и оружие

Польский генерал признал отсталость танковых войск страны

Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте».
Lenta.ru вчера в 07:44
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Политика

Путин вернул Мишустину полномочия премьер-министра

Владимир Путин своим указом вернул полномочия главы правительства Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 05:43
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Армия и оружие

В РФ создали материал для маскировки военной техники под сугробы

В РФ создали материал, позволяющий проводить маскировку военной техники под сугробы.
Дни24 17 мая в 00:27
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Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru 18 мая в 01:42
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Политика

В Иркутской области изменили закон о выборах губернатора

Другим законопроектом, внесенным группой депутатов – Кузьмой Алдаровым, Ольгой Безродных, Георгием Любенковым и Ларисой Егоровой, предложено увеличить размер избирательного фонда кандидата в губернаторы Иркутской области.
Твой Иркутск 00:17
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Армия и оружие

Подлодки «Колпино» и «Ростов-на-Дону» провели учения в Чёрном море

Экипажи отработали экстренный выход в указанный район моря, поиск условного противника и уход от слежения.
Вести.Севастополь вчера в 02:30
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