Коронавирус
Будущее России. Национальные проектыПутин: инфляция в России замедляется, рубль начал укрепляться
Президент России Владимир Путин отметил замедление инфляции в РФ и укрепление курса рубля.
Читать в источнике
Оценить101
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:43, Ашберн
Происшествия
Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке
ТАСС вчера в 14:02
Общество
В Волгоградской области заработал масочный режим
Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что региональная администрация подписала постановление о введении обязательного правила ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах.
Волгоградская правда вчера в 22:36
Авто
Компания Renault намерена отказаться от трех моделей
Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань 18 мая в 02:15
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей
Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность вчера в 08:39
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Актер из «Сумерек» Тайри Бойс с подругой найдены мертвыми в Лас-Вегасе
Грегори Тайри Бойс родился 5 декабря 1989 года в Лас-Вегасе.
Российская газета вчера в 07:49
Общество
Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая
МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 11:18
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов
Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
Газета.Ru вчера в 11:20
Происшествия
В жилом доме в Энгельсе рухнули два лестничных марша
Два лестничных марша обрушились в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области, пострадала женщина.
ТАСС 01:35
Наука
Строение кисти австралопитека указало на двойное использование рук
Антропологи заметили, что особенности строения кисти древнего австралопитека указывают на «двойное» использование им своих рук.
МедиаПоток вчера в 14:26
Единоборства
Владимир Путин держит на личном контроле лечение Абдулманапа Нурмагомедова
Президент России Владимир Путин находится на постоянной связи с Хабибом Нурмагомедовым и держит под личным контролем лечение отца действующего чемпиона UFC, который находится в тяжелом положении в одном из московских военных госпиталей.
FightTime.ru 00:46
Энергетика
Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru 18 мая в 12:19
Игры
Разработчик выпустил новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition
Компания 2K Games выпустила новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition. Игра выйдет 28 августа, уже доступен предзаказ.
Чемпионат вчера в 14:34
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Общество
В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек
Уральский меридиан вчера в 03:46
Общество
Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО
Как КИИ переводят на отечественное Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к ним до 1 сентября должно утвердить правительство.
РБК вчера в 23:00
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
Происшествия
Суд в Южно-Сахалинске оштрафовал местного жителя на 300 тыс. рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд в среду назначил местному жителю наказание в виде штрафа на сумму в 300 тыс. рублей за распространение недостоверной информации о неэффективных мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.
ТАСС 00:28
Политика
Парламент Венгрии запретил трансгендерам менять пол в документах
Парламент Венгрии принял закон, который запрещает трансгендерам менять пол в документах. Об этом 20 мая сообщает Би-би-си.
Телеканал RTVI вчера в 18:27
Футбол
«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
Vprognoze.ru 18 мая в 06:48
Армия и оружие
Польский генерал признал отсталость танковых войск страны
Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте».
Lenta.ru вчера в 07:44
Политика
Путин вернул Мишустину полномочия премьер-министра
Владимир Путин своим указом вернул полномочия главы правительства Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 05:43
Армия и оружие
В РФ создали материал для маскировки военной техники под сугробы
В РФ создали материал, позволяющий проводить маскировку военной техники под сугробы.
Дни24 17 мая в 00:27
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru 18 мая в 01:42
Политика
В Иркутской области изменили закон о выборах губернатора
Другим законопроектом, внесенным группой депутатов – Кузьмой Алдаровым, Ольгой Безродных, Георгием Любенковым и Ларисой Егоровой, предложено увеличить размер избирательного фонда кандидата в губернаторы Иркутской области.
Твой Иркутск 00:17
Армия и оружие
Подлодки «Колпино» и «Ростов-на-Дону» провели учения в Чёрном море
Экипажи отработали экстренный выход в указанный район моря, поиск условного противника и уход от слежения.
Вести.Севастополь вчера в 02:30