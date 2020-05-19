Коронавирус
Форпост Северо-ЗападПутин заявил о замедлении инфляции в России
Российские власти сделали прогнозы о поведении главных экономических показателей в ближайшее время. Во вторник, 19 мая, президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедляется инфляция. Он сказал об этом на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».
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Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
РИА Новости 09:20
Здоровье
Госстрахование медиков при эпидемиях предложили ввести в Совфеде
Ввести обязательное государственное страхование медработников, занятых борьбой с коронавирусной инфекцией и другими эпидемиями, предложили в Совете Федерации РФ, 19 мая передает РИА Новости.
ИА Красная Весна 15:27
Наука
В Норвегии впервые за сто лет раскопают погребальный корабль викингов
Корабль викингов, похороненный в Норвегии более тысячи лет назад, будет извлечен из земли.
МИР 24 04:09
Энергетика
Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru 15:42
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150
Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
Югополис 15:46
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38
Политика
Трамп назвал спикера Палаты представителей США «больной женщиной»
Globallookpress Президент США Дональд Трамп назвал спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси "больной женщиной".
РЕН ТВ 16:40
Авто
КамАЗ начал продажи тягачей нового поколения, цены уже известны
Тягач КамАЗ-54901 стал первой моделью нового семейства грузовиков.
Wroom.ru 09:09
Общество
Путин: далеко не все медики получили дополнительные выплаты
Москва, 19 мая 2020, 15:06 — REGNUM К концу прошлой недели дополнительные выплаты получили далеко не все медицинские работники, лечащие пациентов с коронавирусом.
REGNUM 08:06
Шоу-бизнес
Астролог Володина «обвинила» ретроградную Венеру в разводе Гагариной
Василиса Володина уверена, что внезапное объявление Полины Гагариной о разводе связано именно с расположением планет.
Слово и Дело 12:03
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Авто
Какие автомобили покупают во время кризиса россияне
В мае тоже ожидаются низкие продажи новых авто, но специалисты уверены, что больше всего в текущем месяце будет приобретать модели «АвтоВАЗа».
Tvoe-avto.com 05:31
Фигурное катание
Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк отдали свою дочь учиться в русскую школу
Трехлетняя дочь голливудского актера Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк учится в русской школе в Нью-Йорке.
OAnews 00:31
Общество
Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве
В Москве с понедельника, 25 мая, откроют МФЦ, заявил мэр столицы Сергей Собянин, предает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:15
Общество
Минпромторг: медмаски дешевеют на росте их производства
В России продолжат дешеветь защитные медицинские маски.
Вести.Ru 15:00
Общество
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
Коммерсантъ 15:37
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Футбол
Шевченко попал в символическую сборную Серии А из восточноевропейцев
Источник Football Italia определил символическую сборную итальянского футбольного чемпионата, составленную из уроженцев стран Восточной Европы.
ProstoProSport 16:37
Авто
Объявлены цены на новый Volkswagen Polo
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат вчера в 06:48
Общество
Медсестра в Туле из-за жары вынуждена была прийти на работу в бикини
Медсестра работает в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы и из-за сильной жары решила надеть под выданный ей защитный костюм только купальник-бикини.
REGNUM 16:09
Авто
Компания Renault намерена отказаться от трех моделей
Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань вчера в 02:15
Политика
Палестина разрывает все договоренности с Израилем и США
Организация освобождения Палестины и государство Палестина с сегодняшнего дня отказываются от всех обязательств и договоренностей с правительством США и Израиля, включая соглашения по безопасности.
Коммерсантъ 16:31
Происшествия
Четырехлетний ребенок утонул в сливной яме в Липецкой области
В Липецкой области в селе Новочеркутино в Добринском районе четырехлетний мальчик во время игры упал в сливную яму с нечистотами.
Известия 09:30
Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07