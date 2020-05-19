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Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападПутин заявил о замедлении инфляции в России

Российские власти сделали прогнозы о поведении главных экономических показателей в ближайшее время. Во вторник, 19 мая, президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедляется инфляция. Он сказал об этом на совещании, которое транслировал телеканал «Россия 24».
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