Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин сообщил о замедлении инфляции в России и укреплении рубля

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедлилась инфляция, а также укрепился курс рубля.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

Рубль научился справляться с мировыми кризисами

Взгляд.ру14:20

Путин заявил о замедлении инфляции в России

Газета.Ru09:33

Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении курса рубля

РЕН ТВ08:53

Путин заявил о замедлении инфляции и укреплении рубля

ТК Звезда08:44

Путин: инфляция в России немного замедляется

РИА Новости08:42

Путин заявил, что инфляция в России замедляется, рубль начал укрепляться

ТАСС08:40

Путин отметил замедление инфляции в России

Московский Комсомолец09:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:00, Ашберн
Шоу-бизнес

Стало известно о ссоре принца Чарльза с родителями Кейт Миддлтон

7Дней.ру 20:00
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
1,2K
Космос

Ученые разгадали тайну мегаструктур рядом с центром Млечного Пути

Ученые из Китая смогли разгадать тайну появления рядом с центральной частью Млечного Пути гигантских мегаструктр.
Актуальные Новости 03:04
Экономика

Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 02:30
67
Экономика

Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики

Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики страны после пандемии коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.
Газета.Ru 09:53
754
Армия и оружие

Армия Хафтара решила отвести свои отряды от Триполи

РИА Новости 20:31
1
Музыка

Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
721
Общество

97 случаев коронавируса подтвердились в Иркутской области за сутки

97 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки. Всего в регионе — 698 инфицированных.
ТРК Братск вчера в 01:17
2
Происшествия

На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот

СК завершил расследование уголовного дела о хищении денег у детей-сирот в Алтайском крае.
Российская газета 13:28
Армия и оружие

Индия и Китай усилили военный контингент в Ладакхе

Контингент усилен после того, как 5 и 6 мая в районе высокогорного озера Пангонг Цо произошли столкновения.
REGNUM 06:10
Космос

Пенс: запуск пилотируемого космического корабля воодушевит жителей США

ИА Красная Весна 21:17
1
Здоровье

Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова

На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
Эхо Москвы в Уфе 00:56
344
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
1K
Футбол

Легионеры «Спартака» и Тедеско вернутся в Москву в начале недели

Последние новости футбола на Sport.ru Пока неизвестно, вернётся ли Андре Шюррле, также покинувший Россию.
Sport.ru 17 мая в 10:29
Общество

Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
Российская газета 16:15
26
Политика

США передали Украине 15,5 млн долларов для борьбы с коронавирусом

Власти Украины получили помощь от США в размере 15,5 млн долларов для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Госдепартамент.
Интерфакс 20:10
Политика

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
253
Экономика

Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля

Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Рамблер 10:24
2
Гаджеты

Xiaomi готовит к выходу электрические самокаты Mi Scooter 1S и Mi Scooter Pro 2

3DNews 15:35
1
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой.
РИА Новости вчера в 23:18
550
Общество

Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru 15:30
13
Игры

В Европе сменился лидер в индустрии видеоигр

Суммарная стоимость акций компании CD Projekt достигла рекордного значения для европейских компаний, занимающихся разработкой и изданием видеоигр.
ИА Красная Весна 15:45
4
Общество

В омском Минздраве продолжаются увольнения

Сразу после назначения на должность главы омского Минздрава Солдатова заявила об увольнении Александра Павловских и Ольги Богдановой.
Medvestnik.ru 09:46
28
Общество

Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита

На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
51
Происшествия

В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

РБК 12:23
36
Авто

Skoda остановила поставки Octavia

Фото: Skoda Несколько торговых марок, которые входят в объединение VW Group, сообщили о временном приостановлении поставок автомобилей.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:39
6
Политика

СБУ отреагировала на интервью Гордона со Стрелковым

Украинский журналист Дмитрий Гордона взял интервью у экс-министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутата Госдумы Натальи Поклонской по своей личной инициативе.
Росбалт 10:24
36
Энергетика

Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии

Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru вчера в 12:19
43
Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru 17:24
447
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
825
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное