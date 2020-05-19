Коронавирус
Газета.RuПутин сообщил о замедлении инфляции в России и укреплении рубля
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедлилась инфляция, а также укрепился курс рубля.
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Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Космос
Ученые разгадали тайну мегаструктур рядом с центром Млечного Пути
Ученые из Китая смогли разгадать тайну появления рядом с центральной частью Млечного Пути гигантских мегаструктр.
Актуальные Новости 03:04
Экономика
Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО
Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 02:30
Экономика
Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики
Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики страны после пандемии коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.
Газета.Ru 09:53
Армия и оружие
Армия Хафтара решила отвести свои отряды от Триполи
РИА Новости 20:31
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
Общество
97 случаев коронавируса подтвердились в Иркутской области за сутки
97 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки. Всего в регионе — 698 инфицированных.
ТРК Братск вчера в 01:17
Происшествия
На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот
СК завершил расследование уголовного дела о хищении денег у детей-сирот в Алтайском крае.
Российская газета 13:28
Армия и оружие
Индия и Китай усилили военный контингент в Ладакхе
Контингент усилен после того, как 5 и 6 мая в районе высокогорного озера Пангонг Цо произошли столкновения.
REGNUM 06:10
Космос
Пенс: запуск пилотируемого космического корабля воодушевит жителей США
ИА Красная Весна 21:17
Здоровье
Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова
На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
Эхо Москвы в Уфе 00:56
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Футбол
Легионеры «Спартака» и Тедеско вернутся в Москву в начале недели
Последние новости футбола на Sport.ru Пока неизвестно, вернётся ли Андре Шюррле, также покинувший Россию.
Sport.ru 17 мая в 10:29
Общество
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
Российская газета 16:15
Политика
США передали Украине 15,5 млн долларов для борьбы с коронавирусом
Власти Украины получили помощь от США в размере 15,5 млн долларов для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Госдепартамент.
Интерфакс 20:10
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Экономика
Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля
Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Рамблер 10:24
Гаджеты
Xiaomi готовит к выходу электрические самокаты Mi Scooter 1S и Mi Scooter Pro 2
3DNews 15:35
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой.
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru 15:30
Игры
В Европе сменился лидер в индустрии видеоигр
Суммарная стоимость акций компании CD Projekt достигла рекордного значения для европейских компаний, занимающихся разработкой и изданием видеоигр.
ИА Красная Весна 15:45
Общество
В омском Минздраве продолжаются увольнения
Сразу после назначения на должность главы омского Минздрава Солдатова заявила об увольнении Александра Павловских и Ольги Богдановой.
Medvestnik.ru 09:46
Общество
Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Авто
Skoda остановила поставки Octavia
Фото: Skoda Несколько торговых марок, которые входят в объединение VW Group, сообщили о временном приостановлении поставок автомобилей.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:39
Политика
СБУ отреагировала на интервью Гордона со Стрелковым
Украинский журналист Дмитрий Гордона взял интервью у экс-министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутата Госдумы Натальи Поклонской по своей личной инициативе.
Росбалт 10:24
Энергетика
Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru вчера в 12:19
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru 17:24
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43