Коронавирус
Expert.ruПутин заявил о замедлении инфляции в России и укреплении рубля
Глава РФ Владимир Путин в ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы, которое проходит в удалённом формате, заявил, что инфляция в нашей стране немного замедляется, а российских рубль стал укрепляться.
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Политика
Власти обсудили проведение парада и голосования по Конституции 24 июня
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой
Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие.
РБК 11:44
Футбол
«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
Vprognoze.ru вчера в 06:48
Музыка
Основатель Pink Floyd выложил новую версию «Mother»
РИА Новости 04:22
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 13:55
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл начали выплачивать долг королевской семье
Поместье Фрогмор-хаус, подаренное паре королевой Елизаветой II, осталось пустовать после переезда принца Гарри и Меган Маркл в США.
Пятый канал вчера в 10:52
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Здоровье
Коронавирус добрался до наслегов в Якутии
В селе Салбанцы Намского района Якутии коронавирусом заболели сразу несколько человек.
SakhaNews 06:50
Общество
СК возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гумпомощи
На сайте СК РФ появилось сообщение о возбуждении уголовное дела по факту распространения ложной информации о продаже в Москве масок.
Московский Комсомолец 14:33
Политика
ЦБ Венесуэлы через суд пытается вернуть золотые слитки из Банка Англии
Адвокат Сарош Зайвалла, представляющий ЦБ Венесуэлы в суде, заявил о «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в южноамериканской республике.
News.ru 18:58
Общество
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
Российская газета 16:15
Шоу-бизнес
Адриана Лима соблазнила поклонников
Модель проводит время в самоизоляции, но не забывает радовать своих поклонников.
Рамблер 06:07
ЖКХ
В тариф на ЖКУ предложили включить плату за общедомовые нужды
Законопроект о включении оплаты ресурсов, которые жильцы потребляют при использовании общего имущества в многоквартирных домах, в тариф на жилищно-коммунальные услуги, внесён в Государственную Думу.
Парламентская газета 05:32
Политика
В генпрокуратуре Украины возбудили дело о госизмене против Порошенко
Как сообщает издание "Украинская правда", генеральная прокуратура Украины инициировала расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего главы государства Петра Порошенко в связи с опубликованными ранее записями разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.
Московский Комсомолец 18:13
Энергетика
Российские нефтегазовые проекты оказались под угрозой
Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья.
Lenta.ru 17:50
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150
Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
Югополис 15:46
Здоровье
В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат
В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь».
FreeNews-Volga 10:16
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
Игры
Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?
Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
Общество
Доктор Мясников заявил, что коронавирус затронет каждого
Все переболеют, заявил Мясников. Он сообщил, что не стоит пытаться увидеть в каждом "чихе" коронавирус.
Народные новости 18:21
Общество
В лесу на Урале обнаружили больше полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски
Евтухов добавил, что после окончания пандемии цены на маски вернутся к своим прежним значениям, так как спрос на эти изделия упадет.
РБК 17:29
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Общество
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве.
РИА Новости 14:20
Политика
Трамп заявил о своем разочаровании в Китае из-за пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о том, что он разочаровался в Китае в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса нового типа.
ТАСС 17:30
Экономика
Швеция приготовилась к рекордному кризису
Швеция приготовилась к рекордному экономическому кризису со времен Второй мировой войны.
Lenta.ru 18:59
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 07:54
Шоу-бизнес
Дочь Алсу Микелла появилась на видео с немцем
Lou Bega, который является старым другом семьи Абрамовых, увидел клип Микеллы "Не твоя", выпущенный недавно лейблом Sony Music, и предложил ей снять совместное видео на свой самый известный хит "Mambo No.5".
Московский Комсомолец вчера в 08:53
Политика
Посольство заявило о подлоге Bloomberg данных о койко-местах в России
Российское посольство в США потребовало от американского издания Bloomberg опровергнуть опубликованные недостоверные данные о количестве больничных коек в России.
RT на русском 19:06